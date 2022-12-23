Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецка

На южной окраине Донецка под обстрел ВСУ попала съёмочная группа RT Arabic, в составе которой находится корреспондент Максим Аль-Тури вместе с коллегами. Об этом сообщается на сайте издания.

Из-за массированного обстрела журналистам пришлось бросить машину и около пяти километров идти пешком в безопасное место. К счастью, никто из членов съёмочной группы не пострадал. По данным телеграм-канала RT, военкор Аль-Тури выехал в Донецк 22 декабря вместе с коллегами Сами Абу Деябом и Иваном Иванниковым.