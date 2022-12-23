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Опубликовано 23 декабря 2022, 13:23

Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецка

Военкор Аль-Тури (на бронежилете надпись Press) с коллегами Сами Абу Деябом и Иваном Иванниковым. Обложка © Telegram / Максим Аль-Тури

Военкор Аль-Тури (на бронежилете надпись Press) с коллегами Сами Абу Деябом и Иваном Иванниковым. Обложка © Telegram / Максим Аль-Тури

На южной окраине Донецка под обстрел ВСУ попала съёмочная группа RT Arabic, в составе которой находится корреспондент Максим Аль-Тури вместе с коллегами. Об этом сообщается на сайте издания.

Из-за массированного обстрела журналистам пришлось бросить машину и около пяти километров идти пешком в безопасное место. К счастью, никто из членов съёмочной группы не пострадал. По данным телеграм-канала RT, военкор Аль-Тури выехал в Донецк 22 декабря вместе с коллегами Сами Абу Деябом и Иваном Иванниковым.

"При обстреле были ранены несколько человек, которые находились рядом. Подробности позднее", — говорится в сообщении.

Рогозин сообщил о гибели помощника во время обстрела гостиницы в Донецке
Рогозин сообщил о гибели помощника во время обстрела гостиницы в Донецке

А ночью 22 декабря ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, в результате погибли два человека, также там был ранен бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в скором времени ему предстоит операция. Кроме того, пострадал и глава Правительства ДНР Виталий Хоценко.

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Наталья Исакова
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