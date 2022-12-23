Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецка
Военкор Аль-Тури (на бронежилете надпись Press) с коллегами Сами Абу Деябом и Иваном Иванниковым. Обложка © Telegram / Максим Аль-Тури
На южной окраине Донецка под обстрел ВСУ попала съёмочная группа RT Arabic, в составе которой находится корреспондент Максим Аль-Тури вместе с коллегами. Об этом сообщается на сайте издания.
Из-за массированного обстрела журналистам пришлось бросить машину и около пяти километров идти пешком в безопасное место. К счастью, никто из членов съёмочной группы не пострадал. По данным телеграм-канала RT, военкор Аль-Тури выехал в Донецк 22 декабря вместе с коллегами Сами Абу Деябом и Иваном Иванниковым.
"При обстреле были ранены несколько человек, которые находились рядом. Подробности позднее", — говорится в сообщении.
А ночью 22 декабря ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, в результате погибли два человека, также там был ранен бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в скором времени ему предстоит операция. Кроме того, пострадал и глава Правительства ДНР Виталий Хоценко.