Известный тренер заявил, что в УЕФА не хотят выхода России из организации
Тренер Непомнящий: УЕФА не хочет, чтобы Россия покидала организацию
Известный российский футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил, что УЕФА очень не хочет перехода РФС в Азиатскую конфедерацию, а сама процедура может привести к большому простою наших команд и сборных. Об этом он заявил телеканалу "Звезда".
Известный тренер Валерий Непомнящий заявил, что в УЕФА не хотят выхода России из организации. Видео © t.me / Zvezdanews
"УЕФА не хотела бы, чтобы мы покидали федерацию. Для УЕФА это ещё один момент, когда серьёзную организацию покидает одна из серьёзных стран – участниц Еврокубков, чемпионатов Европы. Этот вопрос не спортивный, мне кажется, это вопрос политический", — отметил специалист.
По словам Непомнящего, бывали в истории прецеденты, когда страны переходили из Азиатской конфедерации в УЕФА, или же в обратном направлении. Примером тому может послужить Казахстан. Однако по регламенту в таком случае необходимо выдержать пятилетний карантин, что чревато потерей рейтинга и отсутствием игровой практики. С этим же может столкнуться и РФС, если решит оформить переход в Азиатскую конфедерацию, считает тренер.
Напомним, 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях из-за конфликта на Украине. Тем не менее в ноябре сборная России провела два товарищеских матча. 17-го числа соперником россиян стала сборная Таджикистана, а 20-го — сборная Узбекистана. Обе встречи завершились без забитых мячей (0:0).
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