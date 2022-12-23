Известный тренер заявил, что в УЕФА не хотят выхода России из организации

Известный российский футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил, что УЕФА очень не хочет перехода РФС в Азиатскую конфедерацию, а сама процедура может привести к большому простою наших команд и сборных. Об этом он заявил телеканалу "Звезда".

Известный тренер Валерий Непомнящий заявил, что в УЕФА не хотят выхода России из организации. Видео © t.me / Zvezdanews

"УЕФА не хотела бы, чтобы мы покидали федерацию. Для УЕФА это ещё один момент, когда серьёзную организацию покидает одна из серьёзных стран – участниц Еврокубков, чемпионатов Европы. Этот вопрос не спортивный, мне кажется, это вопрос политический", — отметил специалист.

По словам Непомнящего, бывали в истории прецеденты, когда страны переходили из Азиатской конфедерации в УЕФА, или же в обратном направлении. Примером тому может послужить Казахстан. Однако по регламенту в таком случае необходимо выдержать пятилетний карантин, что чревато потерей рейтинга и отсутствием игровой практики. С этим же может столкнуться и РФС, если решит оформить переход в Азиатскую конфедерацию, считает тренер.