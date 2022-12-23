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23 декабря, 13:11

Малышева пожаловалась на "жесточайшие" головные боли, от которых спасло лишь одно средство

Малышева призналась, что несколько лет страдала от головной боли особого типа

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева пожаловалась на сильные головные боли, которые передались ей по материнской линии. Об этом она рассказала в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

"Головная боль особого типа — мигрень. В нашей семье мигрень была у всех женщин по линии мамы. У меня тоже была жесточайшая мигрень", — поделилась она.

Малышева призналась, что перепробовала множество препаратов в борьбе с мигренью, но ничего не помогло. В какой-то момент приступы у неё участились, и она обратилась к специалисту, который рассказал, что в развитии мигрени огромную роль играет затылочный нерв. Так, если его заблокировать, боль может уменьшиться или же пройти полностью. В итоге мучения прекратились только благодаря специальному уколу, призналась телеведущая.

Вместе с тем Малышева посоветовала страдающим этой болезнью принимать лекарства сразу же, как только появляются симптомы. Сама она пила одновременно "Суматриптан" и "Ибупрофен".

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Ранее Малышева призвала не надеяться на активированный уголь при похмелье. Она отметила, что препарат нужно принимать в дозировке один грамм на один килограмм веса, а если суммировать количество таблеток, которое нужно выпить, то получится очень много.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Светлана Оперук

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