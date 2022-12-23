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23 декабря, 13:03

Названы продукты, которые при ОРВИ лишь усугубят общее состояние

Врач Строкова призвала исключить из рациона яблоки и виноград при простуде

Некоторые овощи и фрукты лучше исключить из рациона при простуде. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Ирина Строкова.

Она рекомендовала не употреблять при ОРВИ яблоки, виноград, ананасы, свежую белокочанную капусту и редис. По её словам, эти продукты усиливают процесс брожения в кишечнике. Также лучше исключить цитрусовые при боли в горле, они могут усиливать раздражение слизистых.

"Помимо лука и чеснока в сезон простуд полезен имбирь. Он содержит органические вещества класса терпенов, которые борются с риновирусами", — сказала врач в беседе с Ura.ru.

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А вот дыню, киви, бананы и персики при простуде есть можно, сказала Строкова. Они обладают свойствами, которые снижают воспаление в организме. Полезны при простуде и ягоды: черника, брусника, клюква и чёрная смородина. Благотворно влияют на организм также морковь, тыква и укроп с петрушкой. Кроме того, в список полезных при простуде продуктов эксперт включила квашеную капусту, сладкий перец и шпинат.

Ранее Лайф писал о том, что плохой сон и проблемы с микрофлорой могут быть причиной частых простуд. Об этом рассказал врач-физиотерапевт Сергей Казимов.

Обложка ©

PxHere

Илья Суриков
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