Названы продукты, которые при ОРВИ лишь усугубят общее состояние

Некоторые овощи и фрукты лучше исключить из рациона при простуде. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Ирина Строкова.

Она рекомендовала не употреблять при ОРВИ яблоки, виноград, ананасы, свежую белокочанную капусту и редис. По её словам, эти продукты усиливают процесс брожения в кишечнике. Также лучше исключить цитрусовые при боли в горле, они могут усиливать раздражение слизистых.

"Помимо лука и чеснока в сезон простуд полезен имбирь. Он содержит органические вещества класса терпенов, которые борются с риновирусами", — сказала врач в беседе с Ura.ru.

А вот дыню, киви, бананы и персики при простуде есть можно, сказала Строкова. Они обладают свойствами, которые снижают воспаление в организме. Полезны при простуде и ягоды: черника, брусника, клюква и чёрная смородина. Благотворно влияют на организм также морковь, тыква и укроп с петрушкой. Кроме того, в список полезных при простуде продуктов эксперт включила квашеную капусту, сладкий перец и шпинат.