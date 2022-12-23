Лавров: Российские миротворцы работают над решением ситуации в Лачинском коридоре

Над урегулированием ситуации в Лачинском коридоре постоянно работают российские миротворцы. Об этом в пятницу рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Руководитель российского МИД сказал, что миротворцы находятся в постоянном контакте с обеими сторонами. Он указал, что обострение сейчас "вызывает наибольший интерес".

"Мы подтвердили то, что российские миротворцы работают буквально ежечасно над урегулированием ситуации в контактах с соответствующими сторонами", — заявил он.

Лавров также счёл необоснованными постоянные упрёки, которые звучат в отношении российских миротворцев в Карабахе. Он подчеркнул, что они работают в очень непростых условиях. Глава российского МИД призвал строго руководствоваться процедурами, которые закреплены в трёхсторонних договорённостях.

По его словам, нужно как можно скорее снять остроту этой темы, которая досталась в наследство ещё от СССР. Лавров также указал, что российская сторона выступает за восстановление полноценного транспортного сообщения и компромисс в разногласии по разработке рудных месторождений.