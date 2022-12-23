Российская авиация сбила украинские Су-25 и Ми-8 в ДНР

Воздушно-космические силы России за сутки сбили украинский самолёт Су-25 и вертолёт Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Также в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолёт Ми-8", — сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

Также ПВО за сутки сбила десять беспилотников противника в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Кроме того, в районе Комиссаровки Луганской Народной Республики перехвачены два снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

Всего же с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 351 самолёт, 189 вертолётов и 2704 беспилотника ВСУ.