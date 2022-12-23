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Регион
Опубликовано 23 декабря 2022, 13:43

Военные РФ уничтожили до 45 украинских бойцов на Южно-Донецком направлении

Военные РФ за сутки уничтожили до 45 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что военнослужащие были ликвидированы в районах населённых пунктов Новомайорское, Пречистовка и Водяное Донецкой Народной Республики. Кроме того, в результате активных действий российских подразделений противник лишился четырёх бронетранспортёров и трёх пикапов.

Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецка
Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецка

Ранее в Запорожье заявили, что бойцы ВСУ на линии фронта деморализованы. Как отметил врио губернатора региона Евгений Балицкий, у военных нет никакой готовности.

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ТАСС / Лев Федосеев

Варвара Романова
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