Военные РФ за сутки уничтожили до 45 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что военнослужащие были ликвидированы в районах населённых пунктов Новомайорское, Пречистовка и Водяное Донецкой Народной Республики. Кроме того, в результате активных действий российских подразделений противник лишился четырёх бронетранспортёров и трёх пикапов.