"Нескончаемый поток фейков": Политолог рассказал о пагубном воздействии внешних сил на молодёжь в РФ

На заседании Госсовета по молодёжной политике 22 декабря озвучили важные тезисы, которые показали основные акценты в работе государства с молодёжью. Об этом Лайфу рассказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин.

Он согласился с одним из тезисов заседания о том, что в наступившем периоде "геополитической турбулентности" большой удар пришёлся именно на молодёжь.

"Нескончаемый поток фейков, постоянные попытки внешних сил дестабилизировать молодых людей, создать ложный образ собственной страны и прочие классические приёмы ведения гибридной войны в информационном пространстве", — отметил он.

Эксперт считает, что большая часть молодёжи всё же не поддалась такому влиянию извне. Однако, по его мнению, это не повод расслабляться.

"Перед государством стоит важная задача — обеспечить противодействие подобной политике благодаря достоверным знаниям, которые помогут молодым людям отличить ложную пропаганду от правды", — добавил Малинин.

Политолог указал, что такую деятельность можно вести через просветительские проекты. К примеру, общество "Знание", которое меньше чем за два года добилось значительных успехов в этом направлении.