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23 декабря, 13:51

"Нескончаемый поток фейков": Политолог рассказал о пагубном воздействии внешних сил на молодёжь в РФ

Политолог Малинин признал важность тезисов с заседания Госсовета о работе с молодёжью

На заседании Госсовета по молодёжной политике 22 декабря озвучили важные тезисы, которые показали основные акценты в работе государства с молодёжью. Об этом Лайфу рассказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин.

Он согласился с одним из тезисов заседания о том, что в наступившем периоде "геополитической турбулентности" большой удар пришёлся именно на молодёжь.

"Нескончаемый поток фейков, постоянные попытки внешних сил дестабилизировать молодых людей, создать ложный образ собственной страны и прочие классические приёмы ведения гибридной войны в информационном пространстве", — отметил он.

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Эксперт считает, что большая часть молодёжи всё же не поддалась такому влиянию извне. Однако, по его мнению, это не повод расслабляться.

"Перед государством стоит важная задача — обеспечить противодействие подобной политике благодаря достоверным знаниям, которые помогут молодым людям отличить ложную пропаганду от правды", — добавил Малинин.

Политолог указал, что такую деятельность можно вести через просветительские проекты. К примеру, общество "Знание", которое меньше чем за два года добилось значительных успехов в этом направлении.

Ранее Лайф писал о том, что около 80% молодых россиян верят, что у них есть возможность реализовать себя. Такую статистику на заседании Госсовета привёл председатель комиссии по направлению "молодёжная политика", губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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