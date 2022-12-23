ВКС России поразили опорные пункты украинских войск под Артёмовском в ДНР

ВС России при поддержке штурмовой авиации и артиллерии продолжали наступательные действия на Донецком направлении, в ходе которых поразили опорные пункты украинских военных в районе города Артёмовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение опорным пунктам противника в районе города Артёмовска", — сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, в результате российские военные уничтожили более 80 украинских силовиков, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.