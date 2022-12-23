Зоопсихолог рассказала, как правильно чесать кота
Фелинолог Куликова: Кошкам может не нравиться, когда им чешут живот
Кошки любят почёсывание под подбородком и за ушами, а живот лучше даже не гладить. Об этом в беседе с kp.ru рассказала зоопсихолог и фелинолог Татьяна Куликова.
"Кошки любят поглаживание по спине, голове, почёсывание под подбородком и за ушами. И терпеть не могут, когда их трогают за хвост и лапы. Не все любят, если их гладят по животу", — отметила она.
При этом пушистику может понравиться аккуратное поглаживание лапок. Всё зависит от характера кота, обстановки и доверия к хозяину. Человеку необходимо понимать, когда питомец готов к ласке.
Помочь в этом чувствительном вопросе способны чесалки, в том числе электронные. Однако с ними тоже не всё так просто — кот может не принять новый предмет в доме. Поэтому лучше начать с небольшой расчёски, некоторые из них продаются даже с запахом кошачьей мяты. При этом стоит помнить, что купленный прибор не сможет заменить рук хозяина.
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