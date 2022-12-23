Цена кубометра газа в Европе опустилась ниже $900 впервые с 13 июня
Цена газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже отметки $900 впервые с 13 июня текущего года. Такие данные приводятся на лондонской бирже ICE.
Так, стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $897 за тысячу кубометров. Причиной снижения стоимости могла послужить высокая температура воздуха в некоторых странах Европы или уровень заполненности газом европейских подземных хранилищ в странах Старого Света.
Ранее стало известно, что договорённость о лимите цен на газ на Совете ЕС была достигнута почти единогласно и даже Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения, в результате проголосовала за введение ограничений.
ТАСС / Александр Река