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23 декабря, 14:20

Цена кубометра газа в Европе опустилась ниже $900 впервые с 13 июня

Цена газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже отметки $900 впервые с 13 июня текущего года. Такие данные приводятся на лондонской бирже ICE.

Так, стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $897 за тысячу кубометров. Причиной снижения стоимости могла послужить высокая температура воздуха в некоторых странах Европы или уровень заполненности газом европейских подземных хранилищ в странах Старого Света.

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Ранее стало известно, что договорённость о лимите цен на газ на Совете ЕС была достигнута почти единогласно и даже Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения, в результате проголосовала за введение ограничений.

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ТАСС / Александр Река

Артур Белкин

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