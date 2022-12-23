Авиакомпания iFly отменила все рейсы в Египет до 26 декабря
Российская авиакомпания iFly отменила все рейсы в Египет вплоть до 26 декабря, сообщается на официальном сайте перевозчика.
"Возврат полной стоимости авиабилетов по месту приобретения. Авиакомпания iFly приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, связанные c вынужденной отменой рейсов", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что iFly согласовала все документы с ФАВТ Иордании для продолжения рейсов в Египет. Перелёты могли возобновиться уже 24 декабря, если бы авиакомпания получила разрешение Росавиации.
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ТАСС / Марина Лысцева