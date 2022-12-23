В Московском зоопарке объяснили, почему у медведя Диксона желтоватая шерсть
В Московском зоопарке объяснили желтоватый цвет медведя Диксона невозможностью его помыть
Медведь Диксон, которого нашли раненым на одноимённом острове и привезли для лечения в Москву, не кипенно-белого цвета, особенно это видно на фоне снега, хотя в вольере он кажется белоснежным. Такое явление объяснила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в телеграм-канале.
Зоолог объяснил желтоватый цвет Диксона. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Дело в том, что уличный естественный свет и свет от ламп в помещении дают разный визуальный эффект: в вольере медведь кажется белоснежным, а на улице, да ещё на фоне свежего снега, его шерсть становится желтоватой", — написала она.
В видео, опубликованном Акуловой, зоолог рассказал, что абсолютно белых медведей не существует в природе. Кроме того, нет возможности помыть Диксона так же тщательно, как если бы он ежедневно купался сам. Зоолог также сообщил, что работники зоопарка не делают какого-то специального распорядка дня для него, поскольку всё зависит от состояния медведя.
Напомним, краснокнижного белого медведя в тяжёлом состоянии нашли на острове Диксон местные жители 5 сентября. Изначально говорилось, что это самка, однако при более детальном осмотре оказалось, что пострадал самец. За жизнь животного боролись ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора. У косолапого было множество огнестрельных ранений и паралич задних лап. Кроме того, у него нашли металл в груди, голове и позвоночнике. По словам Акуловой, проблемы медведя нельзя решить операцией: из-за перелома позвонка, контузии спинного мозга и миелопатии животное уже никогда не сможет ходить.
Telegram / Светлана Акулова