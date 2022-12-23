В Московском зоопарке объяснили, почему у медведя Диксона желтоватая шерсть

Медведь Диксон, которого нашли раненым на одноимённом острове и привезли для лечения в Москву, не кипенно-белого цвета, особенно это видно на фоне снега, хотя в вольере он кажется белоснежным. Такое явление объяснила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в телеграм-канале.

Зоолог объяснил желтоватый цвет Диксона. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Дело в том, что уличный естественный свет и свет от ламп в помещении дают разный визуальный эффект: в вольере медведь кажется белоснежным, а на улице, да ещё на фоне свежего снега, его шерсть становится желтоватой", — написала она.