В Санкт-Петербурге задержали офтальмолога, пациенты которого пожаловались на слепоту

В Санкт-Петербурге задержали офтальмолога частной клиники, пациенты которого пожаловались на потерю зрения после проведённых операций. Мужчину подозревают в мошенничестве и оказании небезопасных услуг. Об этом сообщили в городском управлении Следкома.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Игоря Анатольевича Скворцова, заведующего отделением, врача-офтальмолога офтальмологического отделения микрохирургии глаза частного учреждения здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Санкт-Петербурга" по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", — указали в СК.

Там уточнили, что летом 2021 года медик ввёл в заблуждение трёх местных жителей, которым проводил операции по полису ОМС. Зная, что это незаконно, он убедил их, что может за десять тысяч рублей установить более качественные линзы. Всего мошенническим путём он получил от пациентов 30 тысяч рублей.