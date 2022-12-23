В Москве появится Кобзон-центр

Культурно-досуговый центр, названный в честь Иосифа Кобзона, появится на Бауманской улице в Москве. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв.

"На четырёх участках площадью около 0,77 га планируется разместить Кобзон-центр. Это будет крупный объект культурно-досуговой деятельности с учреждениями высшего образования и офисами", — проинформировал он.

Отметим, что имя Иосифа Давыдовича также носит набережная в районе Хорошёво-Мнёвники на левом берегу Москвы-реки, а также улица в Магасе и подмосковном Одинцове, где певец с 1976 года жил со своей семьёй. В честь Кобзона также названы Кузбасский колледж культуры и искусств, Гагаринская детская музыкальная школа и даже планета. Её открыли астрономы Крымской астрофизической обсерватории ещё осенью 1979 года.