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23 декабря, 16:19

В Москве появится Кобзон-центр

Культурно-досуговый центр, названный в честь Иосифа Кобзона, появится на Бауманской улице в Москве. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв.

"На четырёх участках площадью около 0,77 га планируется разместить Кобзон-центр. Это будет крупный объект культурно-досуговой деятельности с учреждениями высшего образования и офисами", — проинформировал он.

Отметим, что имя Иосифа Давыдовича также носит набережная в районе Хорошёво-Мнёвники на левом берегу Москвы-реки, а также улица в Магасе и подмосковном Одинцове, где певец с 1976 года жил со своей семьёй. В честь Кобзона также названы Кузбасский колледж культуры и искусств, Гагаринская детская музыкальная школа и даже планета. Её открыли астрономы Крымской астрофизической обсерватории ещё осенью 1979 года.

В центре Москвы открыли памятник Иосифу Кобзону

В центре Москвы открыли памятник Иосифу Кобзону

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в Москве в возрасте 80 лет. Последние дни он провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. Певец был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом со своей мамой.

Обложка ©

LIFE / Александра Ульянова

Марина Калегина

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