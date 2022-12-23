Лайф публикует видео момента ДТП со скандальным блогером-гонщиком в Петербурге

Скандально известный блогер-гонщик Эмиль Пашаев попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Его автомобиль Kia Cerato столкнулся на перекрестке с ехавшей на красный свет Toyota Camry. На оказавшихся в распоряжении Лайфа кадрах видно, что удар был такой силы, что у автомобилей отвалились некоторые детали.

Момент ДТП в Петербурге с участием блогера Пашаева. Видео © LIFE

Как нам рассказал источник, инцидент произошёл вечером 22 декабря на пересечении проспекта Сизова и улицы Туполевской. В результате травмы получил шестилетний ребёнок, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и гематомой на глазу. Сам блогер в беседе с порталом 78.ru отметил, что у него "чуть пробит череп". При этом в момент ДТП с ним в машине находился брат, который получил перелом руки.

Пашаев скандально прославился летом 2021 года, когда катался на мотоцикле без номеров и спровоцировал полицейскую погоню. Во время задержания парень дерзил и угрожал сотрудникам, за что его осудили на шесть месяцев. Однако с учётом времени, проведённого в СИЗО, Пашаева освободили прямо в зале суда.