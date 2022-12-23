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23 декабря, 16:22

Лайф публикует видео момента ДТП со скандальным блогером-гонщиком в Петербурге

Ребёнок пострадал в ДТП с участием скандально известного блогера-гонщика в Петербурге

<p>Эмиль Пашаев. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/photo-217216457_457239856?access_key=92ebe55ec77be025dc" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "ПроПитер"</a></p>

Эмиль Пашаев. Обложка © VK / "ПроПитер"

Скандально известный блогер-гонщик Эмиль Пашаев попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Его автомобиль Kia Cerato столкнулся на перекрестке с ехавшей на красный свет Toyota Camry. На оказавшихся в распоряжении Лайфа кадрах видно, что удар был такой силы, что у автомобилей отвалились некоторые детали.

Момент ДТП в Петербурге с участием блогера Пашаева. Видео © LIFE

Как нам рассказал источник, инцидент произошёл вечером 22 декабря на пересечении проспекта Сизова и улицы Туполевской. В результате травмы получил шестилетний ребёнок, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и гематомой на глазу. Сам блогер в беседе с порталом 78.ru отметил, что у него "чуть пробит череп". При этом в момент ДТП с ним в машине находился брат, который получил перелом руки.

Пашаев скандально прославился летом 2021 года, когда катался на мотоцикле без номеров и спровоцировал полицейскую погоню. Во время задержания парень дерзил и угрожал сотрудникам, за что его осудили на шесть месяцев. Однако с учётом времени, проведённого в СИЗО, Пашаева освободили прямо в зале суда.

Депутата, который наехал на ребёнка и сбежал с места ДТП, освободили от ответственности

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Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирске иномарка вылетела на встречку и врезалась в автобус. На публикуемых кадрах видно, что автомобиль серьёзно повреждён. В полиции отметили, что вылетевший на встречку 36-летний водитель был трезвым.

Наталья Исакова

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