Бенгальские огни, петарды и хлопушки возглавили рейтинг самых неэкологичных атрибутов Нового года

Российский экологический оператор (РЭО) составил антирейтинг самых вредных для планеты новогодних атрибутов. В список попали товары, которые трудно переработать, и поэтому они отправятся на полигоны и будут разлагаться десятки лет, сообщает телеканал "360".

На первом месте оказались бенгальские огни, которые не подлежат утилизации из-за химического состава изделий. Проволока, остающаяся после их выгорания, покрыта химическими веществами, которые необходимо удалять, так что её не примут даже в пунктах металлолома.

Серебро досталось петардам и фейерверкам. Использованные пиротехнические изделия нельзя компостировать или перерабатывать, но зато их можно утилизировать с минимальными потерями. После разрыва всех зарядов необходимо осмотреть территорию и собрать пироэлементы, замочить их в воде на один-два дня, а затем выбросить как смешанные отходы либо связаться с местной пожарной частью и отдать туда.

Бронза досталась хлопушкам. Наполнитель в этих изделиях состоит из цветной бумаги или металлической фольги. Переработать эти материалы не получится из-за невозможности собрать достаточную партию таких мелких деталей.

На четвёртое место эксперты поместили декоративный снег. Он производится из токсичного и горючего поливинилхлорида, поэтому к неэкологичности прибавляется ещё и пожароопасность.

Замыкают антирейтинг фольгированный дождик и мишура. Эти товары, по словам экспертов, могут быть сделаны из различных материалов, в том числе полимерных, таких как лавсан. Они также могут быть многокомпонентными, что мешает правильной утилизации.