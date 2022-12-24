МЧС опубликовало видео тушения пожара в частном доме престарелых в Кемерове

В Кемерове ликвидирован пожар в частном доме престарелых. Сотрудники МЧС проливают конструкции и разбирают завалы, чтобы установить количество погибших. По предварительным данным, жертв не менее девяти, однако их число может вырасти.

Тушение пожара в частном доме престарелых в Кемерове. Видео © МЧС России

Пожар произошёл в двухэтажном здании на Таврической улице. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Огонь успел охватить всё здание площадью около 180 квадратных метров.