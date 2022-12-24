МЧС опубликовало видео тушения пожара в частном доме престарелых в Кемерове
В Кемерове ликвидирован пожар в частном доме престарелых. Сотрудники МЧС проливают конструкции и разбирают завалы, чтобы установить количество погибших. По предварительным данным, жертв не менее девяти, однако их число может вырасти.
Тушение пожара в частном доме престарелых в Кемерове. Видео © МЧС России
Пожар произошёл в двухэтажном здании на Таврической улице. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Огонь успел охватить всё здание площадью около 180 квадратных метров.
Как рассказывал Лайф, в правоохранительных органах уже заявили, что частный дом престарелых в этом здании работал нелегально.
МЧС России