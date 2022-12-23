На западе Москвы ликвидирован пожар в ангаре с газовыми баллонами

В Москве пожарные ликвидировали возгорание на складе с газовыми баллонами на улице Горбунова. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.

Последствия пожара на складе на западе Москвы. Видео © Прокуратура Москвы

"Принятыми мерами в 22:43 открытое горение ликвидировано. В 22:50 пожар локализован. В 23:12 пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении ведомства.

Площадь ангара — около 400 квадратных метров, огонь успел распространиться примерно на ста из них. В нежилом здании хранились в том числе газовые баллоны. Очевидцы рассказывали, что было слышно, как они взрывались.