Мишустин утвердил концепцию формирования культуры информбезопасности россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении концепции формирования и развития культуры информационной безопасности россиян. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемую концепцию формирования и развития культуры информационной безопасности граждан Российской Федерации", — отмечается в распоряжении.
Уточняется, что Минцифры РФ совместно с другими заинтересованными федеральными органами поручено реализовать концепцию. Исполнительным органам регионов рекомендовано принимать во внимание положения концепции в местных проектах.
Ранее Минцифры РФ не поддержало запрет на удалённую работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. В министерстве отметили, что такая мера спровоцирует снижение темпов развития отечественных цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности.
ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL