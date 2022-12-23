Мишустин утвердил концепцию формирования культуры информбезопасности россиян

Ранее Минцифры РФ не поддержало запрет на удалённую работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. В министерстве отметили, что такая мера спровоцирует снижение темпов развития отечественных цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности.