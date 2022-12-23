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23 декабря, 19:58

Мишустин утвердил концепцию формирования культуры информбезопасности россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении концепции формирования и развития культуры информационной безопасности россиян. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую концепцию формирования и развития культуры информационной безопасности граждан Российской Федерации", отмечается в распоряжении.

Уточняется, что Минцифры РФ совместно с другими заинтересованными федеральными органами поручено реализовать концепцию. Исполнительным органам регионов рекомендовано принимать во внимание положения концепции в местных проектах.

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Ранее Минцифры РФ не поддержало запрет на удалённую работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. В министерстве отметили, что такая мера спровоцирует снижение темпов развития отечественных цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности.

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ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Юлия Коновалова

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