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23 декабря, 19:47

Макрон призвал Алиева обеспечить свободное движение по Лачинскому коридору

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Он высказал озабоченность ситуацией на Южном Кавказе. Об этом рассказали в пресс-службе Елисейского дворца.

"Президент Франции высказал глубокую озабоченность в связи с возобновлением напряжённости на Южном Кавказе", — говорится в сообщении.

Макрон призвал Азербайджан соблюдать соглашение от 2020 года о прекращении огня, а также обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору. По версии Парижа, Алиев заявил о намерении "следить за обеспечением свободного передвижения по коридору".

Россия рассчитывает на скорейшее возобновление движения в Лачинском коридоре

Россия рассчитывает на скорейшее возобновление движения в Лачинском коридоре

Ещё Макрон "говорил о неотложности обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарных организаций и учреждений ООН к населению".

Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что над урегулированием ситуации в Лачинском коридоре постоянно работают российские миротворцы. В Минобороны РФ рассказывали, что автомобильная дорога была заблокирована азербайджанской стороной 12 декабря.

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Kremlin.ru

Андрей Григорьев

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