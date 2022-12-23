Макрон призвал Алиева обеспечить свободное движение по Лачинскому коридору
Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Он высказал озабоченность ситуацией на Южном Кавказе. Об этом рассказали в пресс-службе Елисейского дворца.
"Президент Франции высказал глубокую озабоченность в связи с возобновлением напряжённости на Южном Кавказе", — говорится в сообщении.
Макрон призвал Азербайджан соблюдать соглашение от 2020 года о прекращении огня, а также обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору. По версии Парижа, Алиев заявил о намерении "следить за обеспечением свободного передвижения по коридору".
Ещё Макрон "говорил о неотложности обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарных организаций и учреждений ООН к населению".
Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что над урегулированием ситуации в Лачинском коридоре постоянно работают российские миротворцы. В Минобороны РФ рассказывали, что автомобильная дорога была заблокирована азербайджанской стороной 12 декабря.
Kremlin.ru