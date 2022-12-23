Макрон призвал Алиева обеспечить свободное движение по Лачинскому коридору

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Он высказал озабоченность ситуацией на Южном Кавказе. Об этом рассказали в пресс-службе Елисейского дворца.

"Президент Франции высказал глубокую озабоченность в связи с возобновлением напряжённости на Южном Кавказе", — говорится в сообщении.

Макрон призвал Азербайджан соблюдать соглашение от 2020 года о прекращении огня, а также обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору. По версии Парижа, Алиев заявил о намерении "следить за обеспечением свободного передвижения по коридору".

Ещё Макрон "говорил о неотложности обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарных организаций и учреждений ООН к населению".