В стамбульском ресторане рухнул балкон с отдыхающими
В Стамбуле четыре человека пострадали при обрушении балкона в ресторане. Это случилось, когда в заведении было много людей. Конструкция провалилась в воду пролива Босфор.
Последствия обрушения ресторана в Стамбуле. Видео @ Twitter / @izzetcapa
Как пишет газета Oksijen, инцидент произошёл в фешенебельном районе Бешикташ приблизительно в 21:00 (совпадает с мск). Пострадавших госпитализировали, их жизням ничего не угрожает.
Ранее Лайф писал, что строительные леса обрушились с высоты девятого этажа в Подмосковье. Количество пострадавших составило 16 человек.
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Twitter / @izzetcapa