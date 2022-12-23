ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 декабря, 20:16

В стамбульском ресторане рухнул балкон с отдыхающими

В Стамбуле четыре человека пострадали при обрушении балкона в ресторане. Это случилось, когда в заведении было много людей. Конструкция провалилась в воду пролива Босфор.

Последствия обрушения ресторана в Стамбуле. Видео @ Twitter / @izzetcapa

Как пишет газета Oksijen, инцидент произошёл в фешенебельном районе Бешикташ приблизительно в 21:00 (совпадает с мск). Пострадавших госпитализировали, их жизням ничего не угрожает.

Тело мужчины нашли под завалами после взрыва в гаражном кооперативе в Новосибирске

Тело мужчины нашли под завалами после взрыва в гаражном кооперативе в Новосибирске

Ранее Лайф писал, что строительные леса обрушились с высоты девятого этажа в Подмосковье. Количество пострадавших составило 16 человек.

Обложка ©

Twitter / @izzetcapa

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров