В Кемерове шесть человек погибли при пожаре в частном доме престарелых
В Кемерове на Таврической улице произошёл пожар в частном доме престарелых. В результате погибло шесть человек, двое пострадали.
Как сообщает ТАСС, площадь пожара составила 180 квадратных метров, ему был присвоен повышенный ранг сложности. Двухэтажное деревянное здание уже потушили. В правоохранительных органах заявили, что частный дом престарелых работал незаконно. На месте трагедии работают экстренные службы и следователи.
Напомним, ранее подобная трагедия случилась в посёлке Боровский Тюменской области, в результате погибло семь человек. Оказалось, что сгоревшее здание — это нелегальный пансионат для престарелых. При этом никто из соседей даже не знал, что за учреждение находится рядом с их домами. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по двум статьям, хозяйка заведения арестована.
ГУ МЧС РФ по Кемеровской области