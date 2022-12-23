В Кемерове шесть человек погибли при пожаре в частном доме престарелых

В Кемерове на Таврической улице произошёл пожар в частном доме престарелых. В результате погибло шесть человек, двое пострадали.

Как сообщает ТАСС, площадь пожара составила 180 квадратных метров, ему был присвоен повышенный ранг сложности. Двухэтажное деревянное здание уже потушили. В правоохранительных органах заявили, что частный дом престарелых работал незаконно. На месте трагедии работают экстренные службы и следователи.