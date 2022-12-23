В Нижнем Новгороде в аварии с двумя авто и грузовиком погибли три человека

В Нижнем Новгороде на Мызинском мосту в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика пострадали пять человек и погибли трое. Об этом в своём Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Он отметил, что первые машины скорой помощи добрались до места аварии через 9 минут 12 секунд.

"В результате ДТП пострадали восемь человек, из них один ребёнок. Погибли три человека (взрослые), пять человек доставляются в приёмный покой дежурных стационаров. Выражаю соболезнования родным и близким", — подтвердил Мелик-Гусейнов.

Что касается ребёнка, он в средней степени тяжести с сотрясением мозга и гематомой височной области был доставлен в нейрохирургическое отделение. Его мать, а также других пострадавших отвезли в областную клиническую больницу им Н.А.Семашко. По словам Мелика-Гусейнова, были мобилизованы дополнительные бригады медицинских работников.