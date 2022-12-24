До 13 выросло число жертв пожара в частном доме престарелых в Кемерове

По последним данным, уже 13 человек считаются погибшими в результате пожара в незаконном частном доме престарелых в Кемерове. Об этом сообщили в МЧС.

"Количество погибших увеличилось до 13. Работы на месте продолжаются", — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказывал Лайф, первый этаж был кирпичным, а вот второй деревянным, ещё была пристройка с утеплителем из пенопласта. По предварительным данным, к трагедии привела неправильная эксплуатация печи, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от правоохранительных органов.