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23 декабря, 21:44

До 13 выросло число жертв пожара в частном доме престарелых в Кемерове

По последним данным, уже 13 человек считаются погибшими в результате пожара в незаконном частном доме престарелых в Кемерове. Об этом сообщили в МЧС.

"Количество погибших увеличилось до 13. Работы на месте продолжаются", — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказывал Лайф, первый этаж был кирпичным, а вот второй деревянным, ещё была пристройка с утеплителем из пенопласта. По предварительным данным, к трагедии привела неправильная эксплуатация печи, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от правоохранительных органов.

МЧС опубликовало видео тушения пожара в частном доме престарелых в Кемерове

МЧС опубликовало видео тушения пожара в частном доме престарелых в Кемерове

В правоохранительных органах уже заявили, что частный дом престарелых в этом здании работал нелегально.

Обложка ©

МЧС России

Андрей Григорьев

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