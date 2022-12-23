В Черновцах демонтировали последний в городе памятник Пушкину

В городе Черновцы на Западной Украине демонтировали последний из имевшихся памятник поэту и писателю Александру Пушкину. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Роман Кличук.

Памятник был установлен на территории Черновицкого колледжа дизайна и экономики. Как видно на опубликованных кадрах, его разломали на несколько частей, после чего полностью демонтировали. Примечательно, что в своей публикации Кличук взял в кавычки фразу "великий русский поэт", говоря о Пушкине.