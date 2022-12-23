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23 декабря, 13:42

В Черновцах демонтировали последний в городе памятник Пушкину

В городе Черновцы на Западной Украине демонтировали последний из имевшихся памятник поэту и писателю Александру Пушкину. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Роман Кличук.

В Черновцах демонтировали последний в городе памятник Пушкину. Видео © t.me / Роман Клічук

Памятник был установлен на территории Черновицкого колледжа дизайна и экономики. Как видно на опубликованных кадрах, его разломали на несколько частей, после чего полностью демонтировали. Примечательно, что в своей публикации Кличук взял в кавычки фразу "великий русский поэт", говоря о Пушкине.

В метро Киева к заколоченному бюсту Пушкина принесли цветы

В метро Киева к заколоченному бюсту Пушкина принесли цветы

Ранее Лайф сообщал, что в Тульчине Винницкой области Украины снесли памятники российскому полководцу Александру Суворову и поэту Александру Пушкину.

Обложка ©

t.me / Роман Клічук

Артур Белкин

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