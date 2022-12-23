Любителям смешивать спиртное напомнили, какой "подарок" ждёт их наутро
Врач Кутушов: Смешение разных видов алкоголя может обернуться сильным похмельным синдромом
Смешение разных видов спиртного во время праздника может отрицательно сказаться на самочувствии и здоровье человека: алкогольный микс может привести к сильному похмельному синдрому. Об этом в беседе с "Газетой.ru" напомнил врач-токсиколог, создатель "Симбионтов Кутушова" Михаил Кутушов.
"Категорически нельзя смешивать алкоголь разных видов, потому что опьянение наступает намного быстрее, а похмельный синдром наутро чувствуется ещё сильнее. Также не рекомендую пить шампанское и вино за одним застольем: оба напитка содержат большое количество сахара, в итоге состояние опьянения усиливается", — отметил он.
Эксперт призвал употреблять только один напиток и закусывать всё рыбой, морепродуктами, икрой, сыром и овощными салатами. Кроме того, специалист рекомендовал не смешивать белое и красное вина, ведь организму в таком случае будет сложнее переработать ферменты разного типа, что является лишней нагрузкой на здоровье.
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