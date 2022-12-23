7 ошибок, которые на новогодних корпоративах совершают абсолютно все

Новогодний корпоратив — особое событие, одно упоминание о котором в некоторых вселяет ужас. Неоднозначный праздник, на который многие не имеют никакого желания идти. Ведь придётся не только есть, петь и танцевать, но и пытаться как-то общаться с коллегами. Даже с теми, о ком порой нелестно отзывались или вовсе не имеете понятия, а кто эти люди перед вами. Однако это не повод игнорировать мероприятие, ведь когда, как не на вечеринке, укреплять дружеские связи с сослуживцами. Если пока не решили, идти на корпоратив или нет, советуем откинуть сомнения и дать себе расслабиться в компании коллег. Важно лишь постараться выйти с новогоднего корпоратива сухим из воды. Помните, что вести себя надо так, чтобы на репутации не отразилось. Избегайте следующих ошибок, без которых не обходится ни одна тусовка.

1. Наряд не в стиле мероприятия

Нередко перед корпоративами работников предупреждают, что мероприятие пройдёт в определённой тематике. И ошибка в таком случае — одеться не по дресс-коду. Например, на вечеринку "только в белом" прийти в голубом костюме, который до этого не нашлось повода "выгулять". Или на корпоратив с тематикой 90-х явиться в современном платье, совершенно точно выбивающемся на общем фоне. Да, вы привлечёте внимание, на которое и рассчитывали. А также приобретёте и репутацию белой вороны или человека с чувством собственной важности.

2. Злоупотребление халявным алкоголем

Если не хотите опростоволоситься на новогоднем корпоративе, не слишком увлекайтесь алкоголем. Фото © Unsplash

Второй промах, который был практически у каждого, — это перебор с алкоголем. Хочется расслабиться или понизить уровень стресса, потому рука как-то сама снова и снова тянется за бокалом или стопкой. И первое время с коллегами весело, пока не происходит "замыкание". Здравый смысл стихает, а вы уходите всё в больший отрыв. Как минимум после такой попойки на корпоративе в рабочие будни будете слышать тихое перешёптывание за спиной, как максимум — прославитесь на всю компанию или даже будете уволены.

3. Разговоры только о работе

Вы приходите на корпоратив, чтобы немного отдохнуть и проникнуться новогодним настроением. Что может испортить праздник в самом начале? Душные разговоры о работе, конечно же. Не стоит интересоваться у подчинённого статусом готовности очередного отчёта или приставать к танцующему бухгалтеру с вопросами о деньгах. Поработать всегда можно в обычное время, а на празднике следует направить силы на дружеское и непринуждённое общение с коллегами. Иначе рискуете прослыть занудой и трудоголиком.

4. Весь корпоратив держаться в стайке со "своими"

Не совершайте ошибки, общаясь только со знакомыми коллегами. Старайтесь быть открытым ко всем. Фото © Unsplash

Не слишком вежливо, если вы общаетесь или взаимодействуете только с непосредственными коллегами, например с кем занимаете один кабинет. Новогодний корпоратив — возможность расширить круг общения, познакомиться с людьми из других отделов. Не нужно как-то делить пришедших на "знаком" и "не видел такого/такой". Будьте доброжелательны ко всем. Кто знает, какую неожиданную выгоду это может вам принести спустя время.

5. Слишком длинные рассказы о себе

Ещё один распространённый промах — слишком подробные рассказы о себе. Поверьте, не так уж и интересно коллегам слушать о том, как вы невероятно рады ухаживать за комнатными растениями. Также осторожнее с высказываниями про собственные достижения, ведь не только вы стараетесь на благо компании. Вообще, золотое правило: речи о себе любимом должны занимать не более 40% беседы.

6. Избегание общения и закрытость

Следующая популярная ошибка на новогодних корпоративах — не разговаривать с коллегами вовсе. Фото © Freepik

Ни с кем не разговаривать на новогодних корпоративах — тоже так себе тактика. Это, кстати, очень распространённая поведенческая ошибка. Человек, особенно если он новенький, замыкается и отстраняется от коллектива. Но не стоит бояться других людей. Позвольте себе сделать первый шаг и с кем-то познакомиться, начать разговор. Вы и не заметите, как вскоре уже будете вовсю веселиться. Не закрывайтесь и не оставайтесь в одиночестве на празднике.

7. Панибратские беседы с начальством