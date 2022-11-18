9 отличительных признаков худшего начальника — а вам "повезло"?

То, что человек занимает руководящую должность, ещё не значит, что он прирождённый босс. Управлять коллективом нужно уметь, и это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому, если считаете, что шеф у вас ужасный, вполне вероятно, так оно и есть. Потому что по-настоящему хорошего начальника трудно спутать с надменным и грозным руководителем с жаждой власти и манией величия. Какие же отличительные черты у человека, кого можно назвать ужасным боссом?

1. Начальник не прислушивается к мнению подчинённых

Есть такой типаж руководителей, кто уж слишком высоко ставит себя над подчинёнными. Забывая, что и он сам когда-то начинал с низов, пока не дослужился до звания "шефа". Такой босс не воспринимает мнение, критику или пожелания сотрудников, считая, что только ему — из-за статуса, конечно, — виднее, как лучше поступить. Особенно злят подобных руководителей идеи, идущие в противовес их собственным.

2. Шеф игнорирует проблемы

Перекладывание ответственности и ожидание, что проблема решится сама собой, — признаки плохого босса. Фото © Freepik

Перекладывание ответственности и ожидание, что проблема рассосётся сама собой, — не лучший подход, когда ты босс. Скорее такое поведение указывает на некомпетентность шефа. Лидер должен уметь справляться с трудностями, мотивировать подчинённых, не бояться их и показывать, что даже из самого затруднительного положения всё равно есть выход. Но те начальники, кто привык халатно относиться к возникающим проблемам и валить их решение на плечи подопечных, создают только больше помех в работе.

3. Босс только командует, но сам ничего не делает

Ещё один отличительный признак ужасного босса — неправильная коммуникация с коллегами. Многие высокомерные личности привыкли только раздавать указания и ожидать готового результата. Да, руководящая должность и заключается в том, чтобы направлять людей, однако есть множество моментов, в которых именно начальство должно показать, как правильно делать то, что требуется. Плохой шеф умеет только командовать и приказывать.

4. Начальник не признаёт собственных ошибок

Ещё одна отличительная черта плохого начальника — он не признаёт своих ошибок. Фото © Freepik

Помимо игнорирования проблем руководитель, которого никак нельзя назвать хорошим, не признаёт собственных ошибок. Такая личность ищет виноватых, перекладывает ответственность, оправдывается или даже накладывает табу на обсуждение своей оплошности. Но умение шефа отвечать за свои действия крайне важно для удовлетворённости сотрудников. В худшем случае коллеги начнут вести себя зеркально, что понизит уровень комфортности работы для подчинённых.

5. Босс боится рисковать

Нерешительность — очередная черта шефа-неудачника. А причина её вытекает из предыдущего пункта. Рисковать — значит быть готовым взять на себя ответственность. Плохие начальники попросту не хотят принимать нестандартные решения, потому как боятся, что неудача слишком сильно отразится на их карьере и репутации руководителя. Но такое поведение выставляет шефа не в лучшем свете.

6. Никакой похвалы от шефа, только наказания

Плохой босс использует тактику кнута, совершенно забывая о пряниках. Фото © Freepik

Есть распространённое мнение среди руководства, что лучше всего сотрудников мотивируют не похвалы, а наказания. Ужасный босс использует тактику кнута, совершенно забывая о пряниках. Но вот незадача, большинству подчинённых, чей труд регулярно обесценивают, становится некомфортно работать под началом такого человека. Плохой шеф может публично унизить неугодного коллегу, совершенно не понимая, что такими действиями показывает не авторитет, а непрофессионализм.

7. Начальник не видит смысла в переменах

Консерватизм во многих сферах бизнеса приносит лишь крах. Если не идти в ногу со временем, можно запросто растерять всех клиентов. Однако ужасные начальники этого не понимают. Они не хотят ничего менять, когда дело касается их подхода к руководству и организации работы, потому что привыкли к определённым внутренним процессам. Зачем выходить из зоны комфорта, если можно этого не делать? Но такая политика не принесёт ничего, кроме застоя и убытков. А при подобном раскладе о крупной прибыли можно забыть.

8. Шеф хочет, чтобы все на него равнялись

Глупый начальник захочет избавиться от разнообразия и создать копии себя. Фото © Freepik

Как отличить плохого босса от хорошего? Второй прекрасно понимает, что в команде должно быть разнообразие специалистов, типов личности и видов мышления. Что позволит находить необычные решения проблем, придумывать новые продукты и отличаться от конкурентов. Высокомерный, но глупый начальник будет транслировать подчинённым личные представления как единственно верные, желая создать копии себя. Но такое не приведёт ни к чему хорошему.

9. Босс регулярно нагружает задачами в нерабочее время