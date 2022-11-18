"Мы потеряли дар речи": Что увидел экипаж "боинга" в небе над Аляской в 1986 году Рассказ командира экипажа задокументирован, эти X-files сохранились, как и выводы FAA — Федерального управления гражданской авиации США. 18 ноября, 01:40 8279 8279 Рейс JL-1628 и большой объект за ним. Художественное изображение на основе показаний КВС. Обложка © Wikipedia

Загадочный авиарейс

Это был рейс Boeing 747 авиакомпании Japan Airlines. Лайнер был грузовой, вёз вино "Божоле" из Парижа в Токио с промежуточными посадками в Исландии (город Кеблавик) и на Аляске (город Анкоридж). 17 ноября 1986 года в 20:42 по универсальному времени UTC рейс вылетел из Кеблавика. Продолжительность полёта — 6 часов 20 минут. На борту три человека: 47-летний командир Кэндзю Тэраучи (бывший военный лётчик, за плечами 10 тысяч часов налёта), второй пилот Таканори Тамэфудзи и бортинженер Ёшио Цукуба.

По воспоминаниям Кэндзю Тэраучи, примерно на последнем часе полёта, когда "боинг" уже был над Аляской, диспетчерская велела немного изменить курс, и экипаж начал разворот влево. В этот момент команда увидела "непонятный свет", а после завершения манёвра — огни, похожие на авиационные, в 30 градусах слева от себя и примерно на 600 метров ниже. Лайнер находился на высоте 10 километров 650 метров, летел со скоростью 900–910 километров в час.

Художественное изображение светящихся объектов согласно описаниям обоих пилотов. Фото © Wikipedia

Согласно опубликованному докладу экипажа, огни двигались ровно в том же направлении, что и самолёт, и ровно с той же скоростью. Лётчики решили, что это истребители либо какие-то другие военные суда: неподалёку расположено несколько военных аэродромов.

"Видим два объекта"

Командир просит второго пилота связаться с диспетчерской и спросить, кто это такие. Второй пилот так и делает, интересуется, есть ли сейчас какие-то другие суда в данном районе. Вот фрагмент переговоров. JL1628 — это экипаж, R/Dl5 — диспетчерская.

"JL1628: Есть ли у вас воздушные суда на семь часов впереди? R/Dl5: Ответ отрицательный. JL1628: Мы наблюдаем два объекта впереди нас, примерно на расстоянии одной мили. R/Dl5: Можете ли вы определить тип воздушного судна, военное оно или гражданское? JL1628: Мы не можем определить, но мы видим навигационные огни и стробоскопы. R/Dl5: Скажите цвет стробоскопов и маяков? JL1628: Белый и жёлтый, я думаю".

Скриншот расшифровки переговоров экипажа с диспетчерской службой Анкориджа. Фото © documents.theblackvault.com

Далее диспетчер говорит, что действительно видит на своём радаре объект в пяти милях позади самолёта. На это экипаж отвечает: нет, объект в восьми милях слева по курсу. Диспетчер запрашивает информацию у военных — те отвечают, что их самолётов там быть не может.

"Как два медвежонка, играющих друг с другом"

Диспетчер многократно спрашивает пилотов про облачность: предполагает, что облака могут отражать какую-нибудь городскую подсветку. Но нет, экипаж докладывает, что разве что немного перистых облаков есть в районе гор, а в целом вокруг ясно. Лётчики продолжают наблюдать и видят следующее:

Эти два огня начали двигаться в манере, отличной от обычных манёвров воздушных судов, как два медвежонка, играющих друг с другом Из доклада командира экипажа Кэндзю Тэраучи

Тэраучи рапортует, что пытался фотографировать, но камера была на автофокусе и никак не могла навестись на объект. Тогда командир перевёл её на ручную фокусировку — затвор не сработал. Потом судно начало вибрировать.

А дальше начинается, наверное, самое интересное. Примерно через семь минут экипаж, по словам лётчика, видит, как "два космических корабля остановились перед нашими лицами, светя своими огнями". Он говорит, что лицом ощущает тепло, вся кабина залита светом. Описывает, что середина корпуса одного из кораблей сверкает беспорядочными огоньками, похожими на угольки.

Его форма была квадратной, летел он примерно в 500–1000 футах (150–300 метров. — Прим. Лайфа) перед нами, чуть выше нас, его размеры были примерно как у корпуса самолёта DC-8, и у него было несколько сопел Из доклада командира экипажа Кэндзю Тэраучи

Далее говорится, что из сопел таинственных кораблей вырывалось пламя, оно было не всегда одинаковым — когда сильнее, когда слабее, но при этом казалось, что включением/выключением управляет автоматика, то есть оно происходит не вручную. Лётчик подчёркивает, что никакие созданные человеком машины не в состоянии так внезапно появиться перед огромным лайнером, у которого скорость 910 километров в час, и лететь строем параллельно его траектории.

Корабли летели строем три-четыре минуты, затем два корабля двинулись вперёд, снова немного выше нас, в 40 градусах слева от нас. Мы не сообщили об этом в диспетчерскую Анкориджа. Честно — мы просто потеряли дар речи Из доклада командира экипажа Кэндзю Тэраучи

При этом УКВ-связь, сетовал лётчик, очень плохо работала и на приём, и на передачу в течение 10–15 минут, пока эти объекты были поблизости. Но, как только они ушли, сигнал полностью восстановился. С оборудованием на борту всё было в порядке.

Далее "бледный белый огонёк" возникает там, куда улетели "корабли". Но диспетчеры говорят, что у них на радаре ничего нет. Тогда Тэраучи включает бортовой радиолокатор и на нём видит большой объект на расстоянии 13–15 километров — именно там, где и ожидал. Пока докладывал диспетчеру, объект, "как будто услышав разговор", сместился и ушёл с экрана радара.

Когда "боинг" пролетал над военно-воздушной базой США Эйлсон и городом Фэрбанкс, экипаж обнаружил "гигантский космический корабль" позади себя и решил немедленно от него уходить. Но развороты, как сообщается, не помогали.

Далее поблизости оказался пассажирский лайнер United Airline, и экипаж грузового слышал, как этот пассажирский переговаривается с диспетчерской и спрашивает, кто рядом с ними. Им отвечают, что это грузовой самолёт, и велят оставаться на своей высоте, потому что грузовой находится немного ниже. Далее пассажирский подаёт грузовому световой сигнал, и грузовой ему отвечает. Когда United Airline подошёл ближе, неопознанный объект пропал так же внезапно, как и появился.

В общей сложности загадочный эпизод длился, согласно докладу, 50 минут.

К чему привело расследование инцидента

Boeing 747-246F авиакомпании JAL Cargo, аналогичный выполнявшему рейс 1628. Фото © Wikipedia

Формально практически единственным аргументом в пользу правдивости этой истории было то, что диспетчеры тоже видели что-то на экране своего радара. Но штука в том, что по итогам расследования Федеральное управление гражданской авиации заявило, что нет, ничего диспетчеры не видели, это был просто небольшой обман радиолокатора: он одновременно показал и текущее местоположение самолёта, и старое, то есть где он был несколько секунд назад, и это выглядело как два объекта, а на самом деле это был один и тот же.

С тех пор экипажу больше не на что опереться, ничто не мешает объявить японского лётчика писателем-фантастом. Вот, к примеру, новостная заметка 1987 года: в ней вообще говорится, что лётчики, по мнению специалистов, видели просто-напросто Юпитер и Марс.

Ещё одна встреча с НЛО

А меж тем 30 января 1987 года экипаж уже другого самолёта, тоже при полёте над Аляской, докладывал диспетчерам о некоем неизвестном объекте. Это был рейс Alaska Airlines 53, он следовал из города Ном (Аляска) в Анкоридж. Расшифровка переговоров опять же имеется. Из неё следует, что самолёт был на высоте 10 километров 600 метров и погода была ясная.

После расшифровки приводится доклад представителей авиакомпании. По их словам, они после рейса опросили пилотов. Экипаж доложил, что видел blip — вспышку — на своём радаре, объект был в 25 милях (это 40 километров). Лётчики пытались рассмотреть его, но ничего не увидели. Когда снова посмотрели на радар, объект уже сместился на пять миль вперёд. Изображение на экране радара мерцало ежесекундно, каждый раз объект удалялся на пять миль, пока в конце концов на расстоянии 50 миль (80 километров) не ушёл из поля зрения радиолокатора.

В конце говорится, что авиакомпания обратилась за разъяснениями в военное ведомство, и Воздушное командование Аляски ВВС США ответило, что в тот момент в данном регионе не было их воздушных судов.

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Авторы Адель Романенкова