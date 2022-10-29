Это действительно НЛО: Назван единственный достойный кандидат в летающие тарелки По мнению доктора наук, никакой критики не выдерживает ни одно "свидетельство" посещения нас инопланетянами, кроме этого. 29 октября, 01:40 Обложка © Shutterstock

За всю обозримую историю поиска внеземного разума был лишь один-единственный случай, который теоретически можно расценить как посещение Солнечной системы рукотворным объектом внеземного происхождения, рассказал Лайфу доктор физико-математических наук, астрофизик, глава научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН Александр Панов. По его словам, речь идёт о межзвёздном объекте под названием Оумуамуа.

Фотография 1I/Оумуамуа (светлая точка в центре), сделанная с помощью 4,2-метрового телескопа Уильяма Гершеля на Канарских островах 28 октября 2017 года. Фото © NASA

Напомним, его обнаружили в 2017 году и классифицировали как первый известный науке межзвёздный астероид. Он летел под очень большим углом (грубо говоря, почти перпендикулярно) к той плоскости, в которой вокруг Солнца вращаются почти все планеты, то есть к плоскости эклиптики. Как раз это и позволило понять, что он явился откуда-то из межзвёздного пространства и никак не может быть "уроженцем" нашей Солнечной системы. Объект обогнул её и сейчас от нас улетает обратно в мировое пространство, в данный момент он где-то на окраинах, наверное, приближается к Плутону.

Так вот, Лайф уже ранее писал, что у астрофизиков собрался целый список весьма подозрительных фактов об этом объекте. Во-первых, не даёт покоя его продолговатость.

В Солнечной системе нет ни одного такого большого объекта такой странной формы, это уже вызвало страшное возбуждение, и было множество спекуляций, что это мимо нас пролетел космический корабль Александр Панов Доктор физико-математических наук, астрофизик, глава научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН7

Далее, было зафиксировано измерениями, что в какой-то момент во время отлёта от нас Оумуамуа внезапно ускорился. Александр Панов подтвердил, что этому действительно трудно найти убедительное научное объяснение. На сегодняшний день одна из основных версий, что объект приобрёл такое ускорение из-за давления солнечного света. Но, как рассказал астрофизик, эта версия породила чуть ли не ещё больше необъяснимых подробностей. К примеру, если предположить ускорение за счёт светового давления, то имеющаяся величина ускорения позволяет вычислить плотность поверхности объекта.

Первый обнаруженный межзвёздный объект, пролетающий через Солнечную систему, — Оумуамуа. Фото © Wikipedia / ESA / Hubble, NASA, ESO, M. Kornmesser

Оказалось, что поверхностная плотность должна быть 0,1 грамма на квадратный сантиметр. Это плотность полиэтиленовой плёнки или какой-то фольги не очень толстой. А значит, если это реактивная сила, то можно оценить объёмную плотность и она оказалась 0,001 грамма на кубический сантиметр. Это либо какое-то невероятно пористое тело, либо опять же это плёнка. Либо оболочка какой-то пустотелой конструкции, причём очень-очень пустая Александр Панов Доктор физико-математических наук, астрофизик, глава научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН

То есть, резюмируя, мы имеем следующее: либо это включились реактивные двигатели, либо от давления солнечных лучей ускорилась какая-то плёнка, либо какой-то лёгкий пустотелый предмет.

Это точно неуправляемый объект, потому что он летит как попало, вращаясь сразу вокруг двух осей. Это совершенно не похоже на космический корабль, но это ужасно похоже на кусок космического мусора. Какой-то плёнки, которая осталась от, например, астроинженерной конструкции Александр Панов Доктор физико-математических наук, астрофизик, глава научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН

Астрофизик добавил, что после обнаружения Оумуамуа в околоземном пространстве нашли другой очень похожий предмет, и оказалось, что это фрагмент теплозащитного экрана, затерянный в космосе в ходе одной из американских лунных миссий.

Фото © Shutterstock Вы когда-нибудь видели НЛО? 0 Да Нет Видел(-а), но не уверен(-а), что это было НЛО

Авторы Адель Романенкова