Они погибли: NASA раскрыло тайну о контактах с инопланетянами Американское космическое агентство опубликовало материалы о внеземной разумной жизни, в том числе в нашей галактике. 15 ноября, 01:40 Обложка © Shutterstock

Где внеземные цивилизации?

Вселенная существует около 14 миллиардов лет и при этом простирается примерно на 92 миллиарда световых лет. Такие оценки приводятся в недавней научной статье под названием "Обойти "Великий фильтр": Внеземная жизнь и будущее человечества во Вселенной".

Уже только эти две цифры обычному человеку нужно переварить. Световой год — это расстояние, которое свет преодолевает за один земной год. Ничто не движется быстрее света. Значит, до нас сейчас долетает свет от звёзд и целых галактик, отстоящих от нас максимум на 14 миллиардов световых лет, так? Но благодаря Эдвину Хабблу и названному в его честь космическому телескопу мы убедились, что Вселенная всё время расширяется, притом всё быстрее и быстрее. И получается, что космос намного больше его обозримых пределов.

Неужели в такой невообразимой по своим масштабам окружающей реальности на одной только Земле молекулы умудрились сложиться в РНК и ДНК и больше нигде нет и никогда не было подходящих условий для перехода химии в биологию?

Астрофизики убеждены, что пока слишком рано утверждать, будто Вселенная за пределами Земли безжизненна: то, что человечество видит, то, что люди нашли, рассмотрели, исследовали, — это мизер. Что такое пять тысяч найденных на сегодняшний день экзопланет, когда в одной нашей галактике Млечный Путь сотни миллиардов звёзд? Сотни миллиардов!

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Теоретические расчёты показывают, что где-то должна быть не просто внеземная жизнь, но и жизнь разумная, себя осознающая и окружающий мир осмысляющая. В этом был убеждён американский физик Фрэнк Дрейк. Он создал уравнение, по которому можно гипотетически составить некое представление о том, сколько разумных цивилизаций может быть во Вселенной. Если вкратце, то ответ получается такой: много. "И где же они тогда?" — резонно спросил после этого итальянский учёный Энрико Ферми. С тех пор загадка отсутствия контактов с инопланетянами называется парадоксом Ферми.

— Доказательства существования жизни должны существовать в изобилии уже в одной только нашей Галактике, но на практике мы не добились чёткого подтверждения чего-либо [живого] за пределами нашей собственной планеты, — констатируют авторы вышеназванного материала. Среди них специалисты Лаборатории реактивного движения NASA, Калифорнийского технологического института, Ягеллонского университета (Польша), Католической высшей школы Санта-Маргариты (США) и один независимый исследователь из американского Ванкувера.

Мировое научное сообщество предлагало десятки вариантов ответа на этот парадокс. Можно упомянуть, скажем, гипотезу зоопарка: они просто молча наблюдают за нашим "человейником", а на контакт идти либо не хотят по каким-то причинам, либо просто не представляют, как этот контакт установить, — точно так же, как мы с вами понятия не имеем, как выйти на ментальный контакт с муравьями. Нам даже и в голову не приходит, что эти существа заслуживают того, чтобы с ними пытаться общаться. А может быть, там у них есть свои профессора, они ведут дискуссии о том, почему им никто не посылает сигналы, и до хрипоты доказывают неверующим, что упавший на муравейник чехол от смартфона — артефакт "внемуравейной" цивилизации.

Но в недавней научной статье даётся другое объяснение мертвенной "тишины" и "пустоты" безмерного космического пространства — оно называется "Великий фильтр".

Что такое "Великий фильтр"

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Принято считать, что мы в своём технологическом развитии достигли каких-то драматических высот, хотя, допустим, в космических исследованиях что мы, собственно, имеем? Космические станции и спутники в считаных сотнях километров над планетой, шесть высадок на Луне, "Вояджеры", которые только-только добрались до условных пределов Солнечной системы, примерные представления о масштабах Вселенной да те же самые жалкие тысячи экзопланет. Как недавно объяснял Лайфу астрофизик Александр Панов, у землян даже нет тарелки достаточных размеров для улавливания сигналов от аналогичной по уровню развития цивилизации с расстояния в тысячу световых лет.

А ведь у нас есть потенциал для настоящего развития. Уже продумывается теория межзвёздного перелёта путём деформации самой ткани пространства/времени, наподобие того, как его искривляет гравитация любых массивных объектов. Тогда бы мы обошли этот упрямый закон "Ничто не может двигаться быстрее света", потому что мы бы двигались не внутри пространства, а как бы сквозь пространство. Вот тогда начались бы полноценные космические исследования.

Но доживём ли? Мировая ядерная война, изменение климата, непоправимое загрязнение окружающей среды, уничтожение человечества искусственным интеллектом, смертоносный вирус, падение 10-километрового астероида — это ещё не полный список всего, что нам угрожает и чего предстоит каким-то образом избежать. Это в науке и именуется "Великим фильтром". То есть это как некое многослойное решето: сначала надо пережить одно, потом оставшиеся в живых должны преодолеть второе — и так далее.

Поскольку для человечества дела обстоят именно так, то логично предположить, что и другие разумные цивилизации от такой реальности уйти не могут. Поэтому и возникла гипотеза о том, что цивилизации во Вселенной просто-таки безвременно погибают, не успев добраться до братьев по разуму или хотя бы сообщить о себе.

И человечество на самом деле великолепный пример: мы отправили в космос несколько посланий, но они успели с тех пор преодолеть считаные световые годы. Представим, что зелёные человечки или разумный Океан Соляриса находятся в тысяче световых лет. Значит, лет через 950 они о нас узнают, но что с нами будет к тому времени?

Следуя этой логике, когда-нибудь, построив большую-пребольшую тарелку, мы всё-таки поймаем долгожданный сигнал, но это будет послание от цивилизации, которая давно погибла. Уничтожилась сама собой, без всякой войны миров.

Авторы Адель Романенкова