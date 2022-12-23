Что принесёт последняя неделя 2022 года каждому знаку зодиака: Рунический прогноз

В руническом прогнозе от Игоря Вечерского на неделю с 26 декабря по 1 января 2023 года знаки зодиака узнают, кого под конец 2022-го ждут неожиданности в личных отношениях, кто столкнётся со сложностями, а кому будет фартить в финансовой сфере.

Рунический гороскоп для Овна на 26 декабря – 1 января 2022–2023 гг.

В последнюю неделю уходящего 2022 года людям, рождённым под знаком зодиака Овен, стоит уделять больше времени работе. Фото © Freepik / Allexxandar

Знак зодиака Овен: Гебо, перевёрнутая Альгиз и Йера говорят о том, что у вас складываются неплохие перспективы на неделе с 26.12.2022 по 1.01.2023. Однако ваша рабочая сфера сейчас будет достаточно уязвима и потребует дополнительной поддержки, внимания. Это период, который поможет вам в налаживании отношений, что принесёт закономерный итог.

Рунический гороскоп для знака зодиака Телец на 26 декабря 2022-го – 1 января 2023-го

Тельцов на неделе с 26 декабря по 1 января 2023-го ждут неожиданности в личных отношениях. Фото © Freepik / Allexxandar

Знак зодиака Телец: Манназ, перевёрнутая Лагуз и Иса предупреждают вас о различных неожиданностях в личных отношениях, особенно в тех, которые складывались на протяжении определённого промежутка времени. Сейчас возникает такой порядок событий, который может привнести изменения, и от ваших действий на неделе с 26 декабря по 1 января будет многое зависеть, к чему они приведут в будущем.

Рунический гороскоп для Близнецов на 26 декабря – 1 января 2022 – 2023-го

Близнецам под конец 2022-го стоит немного отодвинуть собственные интересы на второй план, обратить внимание на то, чего хотят окружающие. Фото © Freepik / Allexxandar

Знак зодиака Близнецы: Дагаз, перевёрнутая Вуньо и Гебо говорят о том, что вам неплохо было бы обратить внимание на окружающих и на их интересы, немного отодвинув собственные на второй план. Такой подход будет наиболее продуктивен и эффективен для развития ваших дел и реализации намерений.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рак на 26 декабря – 1 января 2022–2023 гг.

В жизни Раков в последнюю неделю декабря 2022 года могут произойти непредсказуемые события, и их стоит использовать в собственных интересах. Фото © Freepik / Allexxandar

Знак зодиака Рак: перевёрнутая Лагуз, Феху и Турисаз говорят о хороших возможностях в различных деловых взаимоотношениях, в делах, связанных с материальной сферой. В то же время в последнюю неделю декабря 2022 года возможно проявление различного рода непредсказуемых событий. Их следует учитывать и использовать в собственных интересах.

Рунический гороскоп для Льва на 26 декабря – 1 января 2022 – 2023-го

Львам рунолог Игорь Вечерский рекомендовал избегать ссор и конфликтов в период с 26.12 по 1.01.2023. Фото © Freepik / Allexxandar

Знак зодиака Лев: Турисаз, Иса и перевёрнутая Ансуз советуют вам на неделе с 26 декабря по 1 января 2023-го избегать осложнений в сфере коммуникации, различных ссор и конфликтов. Потому как они могут стать основой для построения будущих взаимоотношений, и, если те будут складываться в негативном русле, это снизит вашу эффективность в целом ряде сфер.

Рунический гороскоп для знака зодиака Дева на 26 декабря – 1 января 2022–2023 гг.

Девам в конце года не следует принимать больших и важных решений, ведь на это попросту нет сил. Фото © Freepik / Allexxandar

Знак зодиака Дева: перевёрнутая Лагуз, перевёрнутая Эваз и перевёрнутая Альгиз советуют вам взять паузу и построить планы на отдалённые промежутки времени. Сейчас вы сможете правильно спланировать действия и скоординировать их так, чтобы избежать ошибок. На неделе с 26 декабря по 1 января отсутствует большой потенциал сил для принятия каких-то больших и важных решений, поэтому стоит отложить эту затею до лучших времён.

Рунический гороскоп для Весов на последнюю неделю 2022 года

Люди знака зодиака Весы на неделе с 26 декабря по 1 января столкнутся со сложностями во взаимоотношениях с окружающими. Фото © Freepik / Allexxandar

Знак зодиака Весы: Турисаз, перевёрнутый Манназ и Наутиз говорят о различных сложностях, которые могут появиться во взаимоотношениях с людьми вокруг. Это следует учитывать и правильно проецировать свои желания, которые должны быть совершены с учётом интереса окружающих. Неделя с 26 декабря по 1 января может показать вам те факторы, которые вызывают различного рода негативные ответные реакции, и если вы сумеете учесть их, сможете достичь гораздо большего.

Рунический гороскоп для знака зодиака Скорпион на 26 декабря – 1 января 2022-го – 2023-го

Период с 26.12 по 1.01 станет продуктивным для Скорпионов — люди этого знака зодиака смогут найти зону комфорта. Фото © Freepik / Allexxandar

Знак зодиака Скорпион: Вунье, Турисаз и перевёрнутый Лагуз говорят о достаточно хорошем, продуктивном периоде, который поможет вам найти зону комфорта. Но также вам необходимо совершать какие-то действия, если хотите достичь большего. Придётся выходить из этой зоны комфорта и делать что-то для себя неожиданное, то, чем раньше вы не занимались.

Рунический гороскоп для Стрельца на 26.12 – 01.01 2022 – 2023 гг.

Стрельцы на неделе с 26 декабря по 1 января вполне могут взять в свои руки решение целого ряда проблем. Фото © Freepik / Allexxandar

Знак зодиака Стрелец: Уруз, Ансуз и Кено дают вам отличные возможности для того, чтобы взять в собственные руки решение целого ряда проблем и суметь достичь успеха на этом поприще. В период с 26 декабря по 1 января вы как никогда сумеете доносить то, о чём узнали, и также станете объектом потребления правильной, нужной информации. Она поможет вам в развитии и увеличит эффективность ваших действий.

Рунический гороскоп для знака зодиака Козерог на 26 декабря – 1 января 2022-го – 2023-го

Козероги под конец года вполне могут идти в сторону новых достижений. Фото © Freepik / Allexxandar

Знак зодиака Козерог: Гебо, Ансуз и Ингуз открывают для вас достаточно хороший период, который поможет в новых достижениях. Неделя с 26 декабря 2022-го по 1 января 2023-го может принести различные приятные сюрпризы и сделать вашу жизнь лучше. Особенно, если вы это запланировали заранее и сумели создать необходимые основы для того, чтобы в данное время реализовать все свои желания.

Рунический гороскоп для Водолея на 26.12 – 01.01 2022 – 2023 гг.

Водолеям на неделе с 26 декабря по 1 января нужно оглядеться и оценить прошлые действия и опыт. Фото © Freepik / Allexxandar

Знак зодиака Водолей: Перто, Эваз и перевёрнутая Беркана говорят об открытии новых возможностей, о том, что перед вами возникают самые разные пути. Однако эти пути могут обозначиться на месте ранее не реализованных возможностей. Период с 26 декабря по 1 января поможет вам в неудачах обнаружить источник новых достижений. Это время, которое вы можете использовать для того, чтобы суметь лучше понять собственные прошлые действия, свой опыт. И использовать его при принятии дальнейших решений.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рыбы на 26 декабря – 1 января 2022-го – 2023-го

Неделя с 26 декабря по 1 января — самое время знаку зодиака Рыбы стоить отношения, причём в абсолютно любых сферах. Фото © Freepik / Allexxandar