Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 декабря, 07:10

5 способов провести новогодние каникулы и не сойти с ума от скуки

Новогодние выходные — отличный способ отдохнуть и зарядиться на несколько месяцев вперёд. Но большинство из нас проводит эти дни бездарно. Пообщались со специалистом, и вот какие решения он предложил.

<p>Озеро Байкал зимой. Фото © Shutterstock</p>

Озеро Байкал зимой. Фото © Shutterstock

Приближаются новогодние праздники, и многие люди раздумывают, как сделать каникулы приятными и полезными, чтобы наступающий 2023 год был непохож на предыдущие. Расспросили у маркетолога и креатора Тамерлана Скяева, как провести выделенные дни с максимальной пользой.

Путешествие

Поймать северное сияние в посёлке Териберка Мурманской области. Фото © ТАСС / Елена Верещака

Поймать северное сияние в посёлке Териберка Мурманской области. Фото © ТАСС / Елена Верещака

Один из самых интересных и увлекательных способов отпраздновать Новый год — отправиться в путешествие. Это необязательно должна быть поездка на дорогие зарубежные курорты. Новый год — прекрасная возможность посмотреть свою собственную страну: побывать в зимнем Сочи или на Кавказских Минеральных Водах, в Москве или в городах Золотого кольца, на Урале или на Алтае

Тамерлан Скяев

Маркетолог, креатор

<p>Один из самых интересных и увлекательных способов отпраздновать Новый год — отправиться в путешествие. Это необязательно должна быть поездка на дорогие зарубежные курорты. Новый год — прекрасная возможность посмотреть свою собственную страну: побывать в зимнем Сочи или на Кавказских Минеральных Водах, в Москве или в городах Золотого кольца, на Урале или на Алтае</p>
<p>Один из самых интересных и увлекательных способов отпраздновать Новый год — отправиться в путешествие. Это необязательно должна быть поездка на дорогие зарубежные курорты. Новый год — прекрасная возможность посмотреть свою собственную страну: побывать в зимнем Сочи или на Кавказских Минеральных Водах, в Москве или в городах Золотого кольца, на Урале или на Алтае</p>

Поход

Фото © Freepik.com

Фото © Freepik.com

Ещё одна интересная идея от Тамерлана — в каникулы смело отправляйтесь в поход. Да, его можно устроить не только летом! Хорошая компания, правильное снаряжение — и впечатления вам гарантированы. И для этого необязательно ехать куда-то далеко: "Можно выбрать окрестности своего города или населённого пункта, особенно если поблизости есть лес, роща, горы или другие живописные места".

Квест

Квест по мотивам фильма "Джуманджи". Фото © wonderquest.ru

Квест по мотивам фильма "Джуманджи". Фото © wonderquest.ru

Давайте честно. Когда вы в последний раз были на квесте? Году в 2013-м? А ведь уже десять лет прошло. За это время всё сильно поменялось. Даже если когда-то вас такое развлечение не впечатлило, самое время дать второй шанс: "Обычно на новогодние праздники во многих городах организуются квесты. Но вы можете придумать и собственный квест. Главное — разработать увлекательный сценарий, позвать гостей, которым он будет интересен, и вперёд!"

Экскурсии по родному городу

Ночная экскурсия в Московском метрополитене. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Ночная экскурсия в Московском метрополитене. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Мало кто из нас имеет в будни время и силы гулять даже по собственному городу, посещая его достопримечательности. Но в новогодние праздники это вполне можно сделать. Например, можно разработать план посещения городских достопримечательностей и постараться в него уложиться в течение новогодних каникул

Тамерлан Скяев

Маркетолог, креатор

<p>Мало кто из нас имеет в будни время и силы гулять даже по собственному городу, посещая его достопримечательности. Но в новогодние праздники это вполне можно сделать. Например, можно разработать план посещения городских достопримечательностей и постараться в него уложиться в течение новогодних каникул</p>
<p>Мало кто из нас имеет в будни время и силы гулять даже по собственному городу, посещая его достопримечательности. Но в новогодние праздники это вполне можно сделать. Например, можно разработать план посещения городских достопримечательностей и постараться в него уложиться в течение новогодних каникул</p>

Семейный переворот

Фото © Freepik.com

Фото © Freepik.com

А этот вариант подойдёт семьям с детьми. "Семейный переворот" — это когда дети и взрослые меняются ролями. Тамерлан уверяет — веселье вам обеспечено: родители смогут на день или два "вернуться в детство", а ребятишки почувствуют себя взрослыми. Это к тому же прекрасная возможность посмотреть, как дети проявляют себя и как копируют поведение родителей.

5 настольных игр, которые превратят новогодний вечер в увлекательное приключение

5 настольных игр, которые превратят новогодний вечер в увлекательное приключение

Ольга Годуненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров