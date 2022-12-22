5 способов провести новогодние каникулы и не сойти с ума от скуки

Приближаются новогодние праздники, и многие люди раздумывают, как сделать каникулы приятными и полезными, чтобы наступающий 2023 год был непохож на предыдущие. Расспросили у маркетолога и креатора Тамерлана Скяева, как провести выделенные дни с максимальной пользой.

Путешествие

Поймать северное сияние в посёлке Териберка Мурманской области. Фото © ТАСС / Елена Верещака

Один из самых интересных и увлекательных способов отпраздновать Новый год — отправиться в путешествие. Это необязательно должна быть поездка на дорогие зарубежные курорты. Новый год — прекрасная возможность посмотреть свою собственную страну: побывать в зимнем Сочи или на Кавказских Минеральных Водах, в Москве или в городах Золотого кольца, на Урале или на Алтае Тамерлан Скяев Маркетолог, креатор

Поход

Ещё одна интересная идея от Тамерлана — в каникулы смело отправляйтесь в поход. Да, его можно устроить не только летом! Хорошая компания, правильное снаряжение — и впечатления вам гарантированы. И для этого необязательно ехать куда-то далеко: "Можно выбрать окрестности своего города или населённого пункта, особенно если поблизости есть лес, роща, горы или другие живописные места".

Квест

Квест по мотивам фильма "Джуманджи". Фото © wonderquest.ru

Давайте честно. Когда вы в последний раз были на квесте? Году в 2013-м? А ведь уже десять лет прошло. За это время всё сильно поменялось. Даже если когда-то вас такое развлечение не впечатлило, самое время дать второй шанс: "Обычно на новогодние праздники во многих городах организуются квесты. Но вы можете придумать и собственный квест. Главное — разработать увлекательный сценарий, позвать гостей, которым он будет интересен, и вперёд!"

Экскурсии по родному городу

Ночная экскурсия в Московском метрополитене. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Мало кто из нас имеет в будни время и силы гулять даже по собственному городу, посещая его достопримечательности. Но в новогодние праздники это вполне можно сделать. Например, можно разработать план посещения городских достопримечательностей и постараться в него уложиться в течение новогодних каникул Тамерлан Скяев Маркетолог, креатор

Семейный переворот