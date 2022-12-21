7 советов эксперта по отношениям, как не разругаться с тёщей в Новый год

Новый год и Рождество — идеальное время для того, чтобы собраться в кругу близких людей, особенно если в ежедневной рутине не удаётся видеться часто. Но для некоторых мужчин зимние праздники оказываются сущей мукой — всё из-за того, что в гости приезжают родители жены. Если отношения с тёщей и тестем не ахти, держать себя в руках становится всё труднее с каждой их колкой репликой. Как не накосячить и не разругаться в хлам с роднёй супруги? Главные советы, как общаться с "тяжёлыми" родственниками, чтобы пережить новогодние выходные без потерь, дала эксперт по отношениям Пиппа Мёрфи.

Снизьте ожидания от Нового года в кругу семьи

Вы можете нафантазировать себе, что встреча Нового года в кругу родных осчастливит и сблизит всех, но на деле ночь на 1 января далеко не всегда проходит так, как в добрых семейных фильмах. Наоборот, сверхожиданий перед таким мероприятием быть не должно. Например, если ожидаете, что тёща с тестем будут теплы к вам, вы можете быть разочарованы.

Возможно, родители вашей жены тоже стараются изо всех сил, но не считают себя ответственными за то, чтобы вы были счастливы в Новый год Пиппа Мёрфи Эксперт по отношениям

Сфокусируйтесь на положительных сторонах родственников

Если вдруг в разгар праздника поняли, что закипаете и терпение на исходе, не спешите демонстративно вставать из-за стола. Подумайте, какие хорошие черты присущи матери и отцу вашей жены. Тёща может едко комментировать события вашей жизни, но, возможно, проявляет любовь другими способами, например, приготовила новогодний ужин из трёх блюд. Или тесть, например, никогда не идёт на контакт, но показывает заботу — например, подлил вам виски. Если сосредоточите внимание на положительных моментах, вам точно будет легче пережить эту ночь.

Не позволяйте колкостям испортить вам праздник

Колкости, которые слышите от родных во время семейного застолья, не принимайте близко к сердцу. Велика вероятность, что человек и не думал вас обижать. Фото © Shutterstock

Во время семейных посиделок мы часто вспоминаем какие-то события из прошлого, радостные и не очень. Так вот, если мама или папа жены говорит о чём-то, что вас расстраивает, не принимайте колкость на свой счёт. Возможно, у человека выдались тяжёлые предновогодние недели, он выпил слишком много либо же просто не понимает, какие чувства вызывают у вас его слова.

Улыбайтесь и кивайте

Если тёща с тестем раздают советы или сравнивают свой образ жизни с вашим, просто улыбайтесь и тихо кивайте, пока они говорят. Как только спич прекратится, постарайтесь как можно скорее сменить тему разговора, — лучше выбрать что-то позитивное, чтобы беседа не ушла в никому не нужное русло.

Сделайте так, чтобы у каждого было личное пространство

За столом всякое случается, в том числе и ссоры из-за перенапряжения. Если между вашей супругой и её родителями возник конфликт, попробуйте сделать так, чтобы у каждого из них было своё пространство. Так им не придётся взаимодействовать друг с другом напрямую. Например, если жена схлестнулась с отцом из-за политики или финансов, постарайтесь на время смыться, лучше вместе с благоверной. Вы можете пойти на прогулку или даже в паб.

Никогда не спорьте с родственниками

Поняв, что вас хотят вывести на конфликт, сохраняйте самообладание и попытайтесь проигнорировать все колкости. Устав стараться, родственник сменит пластинку. Фото © Shutterstock

Этот совет кажется очевидным, но если бы всё было так легко на практике. Да, порой сдержаться ох как трудно! Когда вы начинаете ругаться, всё внимание идёт оппонентам, а не собственным потребностям и чувствам. Как вариант: это проблему не решает, а усугубляет, потому что люди чувствуют себя атакованными, когда их критикуют, даже если все ваши слова оправданы.

Лучший подход — игнорировать человека, который пытается вывести вас из равновесия, и сосредоточиться на чём-то другом. Например, можно обсудить совместное времяпрепровождение в дальнейшем или поговорить о чём-то важном для вас (предстоящий ремонт?). Так, вы сможете сосредоточиться на том, что для вас важнее всего, вместо того чтобы ввязываться в мелкие ссоры, которые не имеют никакого значения.

Проведите новогоднюю ночь с друзьями или теми, кто в вас нуждается