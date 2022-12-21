10 кадров, как люди жили без фотошопа, и это — настоящие шедевры
До того как изобрели Photoshop, к созданию праздничных открыток люди подходили крайне творчески. Собрали 10 работ из прошлого столетия, где для фотомонтажа приходилось серьёзно потрудиться.
Боб Форд и его кошки, 1962 год
Посиделки на домашнем псе Брауни
Доктор Ферниш и его работники
"Выскакиваем, чтобы поздравить вас с Рождеством"
Открытка из 1933 года
"А теперь повторяй за мной: "С Р-О-Ж-Д-Е-С-Т-В-О-М!"
Открытка с будкой
Семейный боулинг
Дочь дёргает за ниточки
Упаковка подарков
Лучшее из Интернета
Обложка ©