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21 декабря, 12:00

10 кадров, как люди жили без фотошопа, и это — настоящие шедевры

До того как изобрели Photoshop, к созданию праздничных открыток люди подходили крайне творчески. Собрали 10 работ из прошлого столетия, где для фотомонтажа приходилось серьёзно потрудиться.

Боб Форд и его кошки, 1962 год

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Посиделки на домашнем псе Брауни

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Доктор Ферниш и его работники

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

"Выскакиваем, чтобы поздравить вас с Рождеством"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Открытка из 1933 года

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

"А теперь повторяй за мной: "С Р-О-Ж-Д-Е-С-Т-В-О-М!"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Открытка с будкой

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Семейный боулинг

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Дочь дёргает за ниточки

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Упаковка подарков

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

10 снимков неба без фотошопа, поверить в реальность которых практически невозможно

10 снимков неба без фотошопа, поверить в реальность которых практически невозможно

Обложка ©

Bored Panda

Сергей Трофимов

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