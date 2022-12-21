Конспирологи нашли доказательства, что Бритни Спирс давно умерла, и фанаты готовы поверить

Бритни Спирс, которая в ноябре прошлого года избавилась от опеки отца и теперь вольна делать, что хочет... ненастоящая. К такому выводу пришли сторонники теории о том, что артистки на самом деле давно нет в живых. Пользователи изучили все посты, которые поп-звезда выкладывала за последние месяцы, и нашли кучу нестыковок. В итоге решили, что все фото и видео, которые появляются в соцсетях Бритни, либо старые, либо монтаж, либо для них снимается двойник.

Что именно смущает тех, кто печётся о состоянии Спирс? Татуировки, которые всегда выглядят по-разному, а иногда вообще "исчезают", "не такая улыбка" и щербинка между зубов — раньше её не было. А ещё непонятно, почему артистка с миллионами на счетах будто не следит за собой и на фото часто предстаёт в одной и той же одежде. Фаны просят Бритни подать знак, если вдруг что не так, а иначе готовы поверить в теорию. Похоже, догадки так осточертели певице, что она закрыла возможность оставлять комменты.

Американская поп-певица Бритни Спирс могла давно умереть, уверены конспирологи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears