Уж замуж невтерпёж: Эти даты — самые благоприятные и удачные для свадьбы в 2023 году
Планируя торжество и подбирая для него дату, следует смотреть не только на красоту сочетания цифр между собой. Заключение брака в определённые даты будет выгоднее с точки зрения энергетики дня.
Свадьба — не только один из самых счастливых дней в жизни пары, но и довольно ответственное мероприятие. Планируя торжество, многие и не задумываются, что день недели или само сочетание цифр могут по-разному отразиться на дальнейшей судьбе. Тем, кто верит в эзотерику и магию чисел, важно знать про самые красивые и удачные даты для свадьбы в 2023 году. Чтобы муж с женой жили душа в душу и брак точно не развалился, жениться нужно в эти дни.
В какой день недели лучше играть свадьбу в 2023 году?
День недели, в который бракосочетаться, тоже важно выбрать правильно, как и число для свадьбы в 2023 году. Фото © Shutterstock
Удивительно, но в зависимости от выбора дня недели для бракосочетания можно по особым приметам определить, что будет ждать новоиспечённых супругов. Энергетика будет меняться в зависимости от планет-покровителей. В какой день недели лучше играть свадьбу в 2023 году? Всё зависит от намерений будущих молодожёнов.
- Понедельник. Большинство людей не очень любят строить грандиозные планы на начало недели, но именно в понедельник заключать брак должны те, кто хочет жить в достатке и роскоши. Загсы в понедельник в основном закрыты, но можно пожениться, например, в МФЦ или на выездной церемонии. Небесное тело-покровитель этого дня недели — Луна.
- Вторник. Идеально подойдёт для тех, кто ненавидит скуку и не прочь с огоньком выяснить отношения. Брак, заключённый в этот день, будет ярким, насыщенным не только на приятные события, но и на склоки. Планета-покровитель этого дня недели — Марс.
- Среда. Середина недели отлично подойдёт для пары, которая хочет построить семью, наполненную поддержкой и взаимопониманием. В таком союзе любовь будет крепкой и долговечной. Меркурий — планета-покровитель этого дня.
- Четверг. Сыграв свадьбу в этот день, тоже можно обогатиться и жить, ни в чём себе не отказывая. У супругов всегда будут водиться деньги, но порой расплачиваться за финансовую стабильность придётся ссорами. Планета-покровитель этого дня недели — Юпитер.
- Пятница. Любимый день всех офисных работников и желающих расслабиться вечерком. Влюблённых, рискнувших заключить брак в этот день, в семейной жизни ждёт некая неопределённость. Сколько любви и счастья выпадет на долю молодых, зависит исключительно от их усилий. Планета-покровитель пятницы — Венера.
- Суббота. Самый популярный для заключения брака день пророчит паре долговечность и стабильность чувств. Не исключены периоды "застоя" и скуки, но всё пройдёт безболезненно, если супруги постараются принять друг друга настоящими, не будут строить иллюзий. Планета-покровитель этого дня недели — Сатурн.
- Воскресенье. Неплохой вариант сыграть свадьбу и в конце недели. Скреплённый в этот день союз обещает быть чувственным и уютным, в нём супруги по-настоящему полюбят друг друга. Правда, есть вероятность, что одному из партнёров придётся нести больше ответственности за отношения, чем другому. Небесный покровитель воскресенья — Солнце.
Удачные даты для свадьбы в 2023 году
Особенные даты для свадьбы в 2023 году принесут новой семье удачу и счастье. Фото © Shutterstock
В год Чёрного Водяного Кролика 23-е число любого месяца будет нести особо удачную энергетику. Символ-покровитель 2023-го ответственен за домашний уют, взаимопонимание в семье и любовь между супругами. Поэтому и те, кто поженится 23-го числа в любой из 12 месяцев, будут жить в счастье с неугасающими чувствами.
Ещё один удачный вариант, как выбрать дату для свадьбы, — рассмотреть общее сочетание чисел судьбы будущих супругов. Рассчитать их достаточно просто, как и проверить совместимость с партнёром. Почему бы не использовать магию чисел в случае с женитьбой? Просто сложите цифры и получите подходящий именно вам вариант даты бракосочетания.
Красивые даты для свадьбы в 2023 году
Красивая дата свадьбы — визитная карточка вашего праздника. Фото © Shutterstock
Тем, кто в народные приметы и эзотерику верит с трудом, советуем обратить внимание на несколько красивых и запоминающихся вариантов дат для заключения брака. Первый — те даты, в которых месяц и число парные, например 01.01.2023; 05.05.2023; 11.11.2023. Кстати, последний вариант с четырьмя единицами в дате — наиболее эффектный.
Другой вариант — зеркальные даты. Не столь популярны, как предыдущий, это и придаст особую изюминку и индивидуальность вашему событию. Всего в 2023 году будет пять зеркальных дат: 10.01.23; 20.02.23; 30.03.23; 01.10.23 и 21.12.23.
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