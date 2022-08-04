Как по числу судьбы определить характер и испытания, выпавшие на долю человека

Цифры и числа окружают нас везде: номера квартиры, мобильного телефона, количество денег в кошельке. Но есть особенные числа, влияющие непосредственно на судьбу человека, его характер и жизнь в целом. Оккультисты, эзотерики и экстрасенсы верят в магию чисел и в то, что не просто так каждому из нас досталось то или иное число. Есть даже целая наука, которая занимается изучением чисел судьбы, — нумерология.

Перед тем как раскрыть значение каждого из чисел судьбы, коротко расскажем вам, как же его рассчитать, чтобы узнать своё. Всё легко: сложите цифры из даты рождения, пока не получится простое число. Например, 01.02.1789. Получаем следующее: 0 + 1 + 0 + 2 + 1 + 7 + 8 + 9. В итоге у вас получится абстрактное число. В данном случае это будет 28, то есть 2 + 8. Получаем 10, далее складываем 1 + 0 = 1.

Что же такое число судьбы? Это зашифрованная информация о вашем характере, сильных и слабых качествах или же подсказка, которая поможет избежать ошибок в жизни. Сейчас подробно расскажем, что же число судьбы говорит именно про вас.

Число судьбы — это зашифрованная информация о вашем характере, сильных и слабых качествах. Фото © Pexels

Какое значение у числа судьбы 1

Люди, у которых число судьбы единица, отличаются сильным характером. Они не любят прогибаться и подчиняться чужой воле, поэтому предпочитают принимать решения исключительно самостоятельно. Люди-единицы — лидеры и прекрасные руководители, чаще других занимают на работе управляющие должности. В любви и семейной жизни люди с числом судьбы единица немного сдержаны, но зато максимально преданы партнёру.

Какое значение у числа судьбы 2

Все обладатели двойки в числе судьбы — люди эмоциональные и крайне нежные. Двойка сигнализирует о том, что человек может гибко менять точку зрения и учиться на ошибках, не слишком упрям или настойчив. Но именно из-за мягкости обладатель числа судьбы два часто борется с перепадами настроения. На работе такие люди раскрываются в команде, их часто называют душой компании. В сердечных делах иногда бывают эгоистичны, при этом жуткие романтики.

Какое значение у числа судьбы 3

Если ваше число судьбы три, вы искусный оратор, умеющий ловко разруливать любые конфликты или, казалось бы, тупиковые ситуации. Ещё людей-троек выделяет среди остальных талант смеяться в лицо трудностям, которые чаще всего приходят в финансовой сфере. В то же время люди с числом судьбы три достаточно удачливы. Так что рискните как-нибудь и купите лотерейный билет, вдруг повезёт.

Какое значение у числа судьбы 4

Люди с числом судьбы четыре очень беспокоятся за свою стабильность — как эмоциональную, так и финансовую. Фото © Unsplash

Люди с числом судьбы четыре очень беспокоятся за свою стабильность — как эмоциональную, так и финансовую. Люди-четвёрки умиротворённые, упрямые и не слишком любят рисковать, выбирая холодный расчёт, а не горячие эмоции. Обладатели числа судьбы четыре обычно строят гармоничные и длительные романтические отношения, они самодостаточные личности и на первом месте для них собственный комфорт.

Какое значение у числа судьбы 5

Если вы человек-пятёрка, поздравляем! Цифра пять в нумерологии считается символом любви к жизни. Люди с числом судьбы пять неугомонные исследователи, заражающие позитивом всех вокруг. Иногда трудно приходится уживаться со скучными коллегами в офисе, но зато на корпоративах люди с числом пять всегда показывают себя настоящими звёздами.

Какое значение у числа судьбы 6

Обладатели числа судьбы шесть зачастую перфекционисты. Эти люди до победного отстаивают своё мнение в споре, поэтому именно из шестёрок получаются лучшие адвокаты или политики. А ещё человек с числом судьбы шесть справедлив и обладает большими амбициями. Правда, именно из-за этого часто ставит карьеру на первое место, забывая про домашних.

Какое значение у числа судьбы 7

Семёрки — человеческие сканеры, они безошибочно определяют характер других людей, их сильные и слабые стороны. Обладатели числа судьбы семь обожают учиться и получать знания, тут же проверяя их на практике. А ещё это люди, у которых с рождения сильно развита интуиция. В семье и любви семёрки часто становятся главными и занимают "место у руля", но это не делает их тиранами, просто человек с числом судьбы семь может быть жёстким, когда это необходимо.

Какое значение у числа судьбы 8

Люди с числом судьбы восемь всегда готовы взять инициативу в свои руки, любят быть в центре внимания. Фото © Unsplash

Перевёрнутый знак бесконечности или же число судьбы восемь. Если вы обладатель восьмёрки, это сулит вам успех во всех начинаниях. Будто сама Вселенная помогает вам, подкидывая желаемое. Люди с числом судьбы восемь всегда готовы взять инициативу в свои руки, обожают быть в центре внимания и получать признания в любви. И хотя восьмёрка никогда не скажет об этом, но она верит в любовь с первого взгляда и часто ждёт принца на белом коне или ту самую принцессу из сказки.

Какое значение у числа судьбы 9

Если у вас число судьбы девять, это значит, что вы обладаете сильной волей. Девятки — творческие личности, которые любят удивлять окружающих множественными талантами. Обладатели числа судьбы девять не представляют жизнь без добрых дел и помощи окружающим. Именно по этим причинам часто задерживаются на работе, а затем и вовсе становятся трудоголиками. В любовных делах девятки не слишком уверены и долгое время ходят без второй половинки, так как их стандарты партнёра несколько завышены.