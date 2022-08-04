Четыре мужских имени, обладатели которых ненавидят детей

Мужчина Борис

Борис слишком эмоционально отдаётся в отношениях с женщиной, поэтому сил на теоретического ребёнка у него просто не хватит. Фото © Shutterstock

Мужчине с этим именем нравится баловать женщину. Боря не поскупится на любые дорогие подарки для избранницы, станет парнем мечты и идеальным мужем. Вот только единственный минус такого замечательного во всех смыслах кавалера заключается в том, что Борис не захочет детей. Мужчина слишком эмоционально отдаётся в отношениях со второй половинкой, поэтому сил на теоретического ребёнка у него просто не хватит. К тому же обладатель имени Борис крайне ревнив до внимания дамы сердца. Даже с наследником делить её не собирается.

Имя Кузьма

Кузьма детей считает обузой и разрушителями его жизни. Фото © Freepik

Одна из причин, почему мужчина с благородным именем Кузьма не захочет детей, лежит на поверхности. Он считает малышей обузой. Носитель этого имени очень сильно зациклен на саморазвитии и самореализации, поэтому боится, что ребёнок сорвёт его планы. А ещё Кузьма прекрасно понимает, сколько денег уходит на содержание чада, и это вторая причина отказа в расширении семьи. Носитель имени Кузьма настолько не любит детей, что даже готов будет расстаться с любимой женщиной, если та не перестанет пилить его на тему продолжения рода.

Тарас

К просьбам и мольбам любимой женщины завести ребёнка обладатель имени Тарас останется глух. Фото © Freepik

Мужчина, чьё имя с греческого переводится как "бунтовщик", "смутьян" или даже "мятежник", уж точно не станет подстраиваться под желания других людей. Тарас жесток и прямолинеен, всегда чётко следует намеченным планам и не отвлекается ни на что. К просьбам и мольбам любимой женщины завести ребёнка обладатель этого имени тоже останется глух, если такая перспектива не была заранее им предугадана. Тарас сумеет обеспечить семью, но не хочет этого делать, чтобы лишний раз не ограничивать себя же в удовольствии и тратах.

Мужчина с именем Ян

Зачастую носители имени Ян и сами долгое время остаются детьми. Фото © Freepik