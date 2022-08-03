Для тех, кто отчаялся: 5 советов психолога женщинам за 40, как найти мужчину мечты

Где встретить мужчину для серьёзных отношений? Этим вопросом задаются женщины всех возрастов. И если у девушек со свиданиями как-то попроще: берут молодостью, фигурой, кукольными личиками, ещё не тронутыми морщинами, то у дам за 40 с поисками кавалера порой возникают проблемы. Семейный психолог Ольга Романив раскрыла пять лайфхаков, как женщине после сорока лет найти мужчину. Записывайте!

Гоните прочь иллюзии

Зрелая дама должна жить не фантазиями из головы, а здесь и сейчас. Поэтому не приписывайте первым встречным черт, которыми они не обладают, и не стройте в голове воздушных замков о светлом будущем. Чем меньше женщина мечтает, а как же всё будет, тем больше шансов на реальные отношения.

Если вы не грезите фантазиями, сможете увидеть реального человека со своими достоинствами и недостатками и понять, готовы ли вы примириться со вторыми ради первых Ольга Романив Семейный психолог

Определите, какой партнёр вам нужен и каких отношений вы ищете

Отношения между взрослыми, состоявшимися людьми могут быть абсолютно разных форматов: дружеские, творческие, романтические, в конце концов. Женщина должна понять, чего хочет от отношений, ответить себе на вопрос, готова ли она выйти замуж (снова или в первый раз). Психолог советует не пытаться заполнить человеком внутреннюю пустоту, не искать в спутнике решения личных, финансовых неурядиц. В противном случае нарвётесь на проблемного партнёра — абьюзера, нарцисса, психопата или социопата.

Будьте самостоятельной взрослой личностью и ищите партнёра "по себе" Ольга Романив Семейный психолог

Перестаньте сравнивать новых ухажёров с бывшими

Женщине стоит познакомиться с самой собой, понять, что она любит, чего и кого хочет. Ведь дело в том, что за годы вынужденного одиночества или несчастного брака дама менялась, как и её увлечения, взгляды на жизнь.

В идеале нужно понять, что прошлое осталось в прошлом, и новые отношения будут совершенно иными. Какими? Зависит в первую очередь от вас. Поэтому перестаньте сравнивать и выбирать человека по принципу улучшенной копии бывшего Ольга Романив Семейный психолог

Меньше критикуйте вторую половинку

Кому понравится критика, особенно та, что бездоказательна, не подкреплена фактами? С возрастом всем людям всё сложнее мириться с какими-то привычками, бытовыми особенностями окружающих. В то же время накопленный опыт делает нас мудрее, помогает с большим пониманием относиться к каким-то вопросам, адекватно воспринимать недостатки, идти на компромиссы.

Уйти и хлопнуть дверью — такое можно себе позволить в 20–25, но в 40 дверь чаще всего закрывается один раз и навсегда либо не закрывается, потому что люди уже научились договариваться и уважают друга Ольга Романив семейный психолог

Соблюдайте личные границы

Не забывайте о личном пространстве возлюбленного. Абсолютно нормально, если выходные он решил провести с друзьями на рыбалке или с детьми от прошлых отношений. Не прессуйте избранника, дайте ему дышать свободной грудью. К зрелому возрасту практически каждый человек определяется с хобби, увлечениями, и на них кавалеру тоже нужно время. К тому же ваш ненаглядный может просто захотеть побыть один, почитать книгу в тишине и в этом нет ничего криминального, поведала Ольга Романив в беседе с "Вечерней Москвой".