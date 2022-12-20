Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 декабря, 11:50

Художник совмещает животных с неожиданными вещами, и вот 10 самых странных и смешных его работ

На что только не способен человеческий мозг. Вот, к примеру, креатор Animalsinthings объединяет животных с разными штуками. Какой смысл? Кто его знает! Но посмотреть на это одно удовольствие.

"Верблюшка (верблюд + плюшка)"

Фото © Reddit / animalsinthings

Фото © Reddit / animalsinthings

"Щенебо (щенок + небо)"

Фото © Reddit / animalsinthings

Фото © Reddit / animalsinthings

"Ламанан (лама + банан)"

Фото © Reddit / animalsinthings

Фото © Reddit / animalsinthings

"Огурелион (огурец + хамелеон)"

Фото © Reddit / animalsinthings

Фото © Reddit / animalsinthings

"Котоссан (кот + круассан)"

Фото © Reddit / animalsinthings

Фото © Reddit / animalsinthings

"Совананас (сова + ананас)"

Фото © Reddit / animalsinthings

Фото © Reddit / animalsinthings

"Собадженга (собака + дженга)"

Фото © Reddit / animalsinthings

Фото © Reddit / animalsinthings

"Война и мир"

Фото © Reddit / animalsinthings

Фото © Reddit / animalsinthings

Кошка-картошка (кошка + крошка-картошка)

Фото © Reddit / animalsinthings

Фото © Reddit / animalsinthings

Кроссатка (кроссовок + косатка)

Фото © Reddit / animalsinthings

Фото © Reddit / animalsinthings

Фотограф и в то же время книжный червь объединила увлечения, создавая из книг фантастические сцены

Фотограф и в то же время книжный червь объединила увлечения, создавая из книг фантастические сцены

Обложка ©

Reddit / animalsinthings

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров