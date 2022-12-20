Художник совмещает животных с неожиданными вещами, и вот 10 самых странных и смешных его работ
На что только не способен человеческий мозг. Вот, к примеру, креатор Animalsinthings объединяет животных с разными штуками. Какой смысл? Кто его знает! Но посмотреть на это одно удовольствие.
"Верблюшка (верблюд + плюшка)"
"Щенебо (щенок + небо)"
"Ламанан (лама + банан)"
"Огурелион (огурец + хамелеон)"
"Котоссан (кот + круассан)"
"Совананас (сова + ананас)"
"Собадженга (собака + дженга)"
"Война и мир"
Кошка-картошка (кошка + крошка-картошка)
Кроссатка (кроссовок + косатка)
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