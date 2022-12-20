Художник совмещает животных с неожиданными вещами, и вот 10 самых странных и смешных его работ

На что только не способен человеческий мозг. Вот, к примеру, креатор Animalsinthings объединяет животных с разными штуками. Какой смысл? Кто его знает! Но посмотреть на это одно удовольствие.