Фотограф и в то же время книжный червь объединила увлечения, создавая из книг фантастические сцены

Всё началось в 2016 году. Тогда девушка делилась эмоциями о прочитанных книгах в Instagram-профиле elizabeth_sagan. Свои мысли нужно было сопровождать иллюстрациями. Поначалу Элизабет просто фотографировала обложки книг и себя с ними. Но креативная жилка внутри дала о себе знать. С каждым кадром работы становились всё сложнее и сложнее

Фото © Instagram / elizabeth_sagan

Теперь страница девушки в соцсети похожа на художественную галерею... и библиотеку одновременно. Из книг она составляет целые конструкции, в которых без проблем угадываются и бытовые вещи, и известные литературные персонажи. Работает Элизабет не в одиночку. С самого начала она трудится с лучшим другом — Джеймсом Тревино. В разговоре с Bored Panda Саган поделилась, как устроен их процесс созидания.

Фото © Instagram / elizabeth_sagan

Регулярно раз в пару недель я уезжаю из своего родного города, чтобы делать контент для моего профиля и аккаунта Джеймса. Несколько дней мы делаем как можно больше сцен, черпая вдохновение из книг, которые я читаю, фильмов, которые смотрю, и поп-культуры. Самое сложное во всём этом — придерживаться высоких стандартов, которые я сама себе установила, и придумывать достойные идеи Элизабет Саган

Фото © Instagram / elizabeth_sagan

Но нужно отметить: не всегда идеи Элизабет оригинальные. Часто девушка заимствует идеи для фотографий у других блогеров. Выдавать их за свои не позволяет совесть. Тогда румынка деликатно пишет: "Вдохновлено тем-то тем-то". Но фанатов такая честность вполне устраивает

Фото © Instagram / elizabeth_sagan

За пять лет девушка заработала вполне приличную аудиторию. Сейчас на неё подписано почти 200 тысяч человек. Кроме того, благодаря её фотографиям аккаунт её друга тоже сильно взлетел — на него подписано четверть миллиона человек! Кстати, сама Элизабет себя блогером не считает. В первую очередь она — книголюб, а потом уже всё остальное.

Фото © Instagram / elizabeth_sagan