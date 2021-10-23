Фотограф и в то же время книжный червь объединила увлечения, создавая из книг фантастические сцены
С самого детства Элизабет Саган из Румынии просто обожала читать. Когда она повзрослела — обрела новые увлечения. Объединив их все, она стала создавать инсталляции, которые сделали её звездой
Всё началось в 2016 году. Тогда девушка делилась эмоциями о прочитанных книгах в Instagram-профиле elizabeth_sagan. Свои мысли нужно было сопровождать иллюстрациями. Поначалу Элизабет просто фотографировала обложки книг и себя с ними. Но креативная жилка внутри дала о себе знать. С каждым кадром работы становились всё сложнее и сложнее
Теперь страница девушки в соцсети похожа на художественную галерею... и библиотеку одновременно. Из книг она составляет целые конструкции, в которых без проблем угадываются и бытовые вещи, и известные литературные персонажи. Работает Элизабет не в одиночку. С самого начала она трудится с лучшим другом — Джеймсом Тревино. В разговоре с Bored Panda Саган поделилась, как устроен их процесс созидания.
Регулярно раз в пару недель я уезжаю из своего родного города, чтобы делать контент для моего профиля и аккаунта Джеймса. Несколько дней мы делаем как можно больше сцен, черпая вдохновение из книг, которые я читаю, фильмов, которые смотрю, и поп-культуры. Самое сложное во всём этом — придерживаться высоких стандартов, которые я сама себе установила, и придумывать достойные идеи
Но нужно отметить: не всегда идеи Элизабет оригинальные. Часто девушка заимствует идеи для фотографий у других блогеров. Выдавать их за свои не позволяет совесть. Тогда румынка деликатно пишет: "Вдохновлено тем-то тем-то". Но фанатов такая честность вполне устраивает
За пять лет девушка заработала вполне приличную аудиторию. Сейчас на неё подписано почти 200 тысяч человек. Кроме того, благодаря её фотографиям аккаунт её друга тоже сильно взлетел — на него подписано четверть миллиона человек! Кстати, сама Элизабет себя блогером не считает. В первую очередь она — книголюб, а потом уже всё остальное.
В первую очередь я считаю себя чтецом, во вторую — фотографом, но моя любовь к книгам идёт рука об руку с моим творчеством. Я определённо не ожидала, что мой блог станет таким популярным, но я очень рада, что всё так сложилось
WOW-news
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