Эти шесть имён носят женщины, которые всегда обжигаются в любви

Почему у одних девушек получается жить по неписаному правилу: после школы — в университет, после вуза — в загс, затем в роддом, а у других годами ничего не выходит — не то что замуж не зовут, в их сторону парни даже не смотрят. История про счастливые отношения — не про дам с определёнными именами, и причины этому назвала ясновидящая Кажетта.

Анна

Анна, пока не научится выявлять, где правда, а где ложь, будет натыкаться лишь на мужчин, которым от отношений нужны только страсть, эйфория и отсутствие обязательств. Фото © shutterstock

Анна — женщина храбрая, благосклонная, сильная. А ещё добрая душой, из-за чего часто не верит в нечестность мужчины, который с ней лишь играет. Дело в том, что Аня в любви верна, потому и предположить не может, что человек, кто к ней вроде как неровно дышит, способен на обман или неискренен. Наивная девушка притягивает к себе изменщиков, а ещё тех, кто не стремится к серьёзным отношениям. И так будет продолжаться до самой пенсии, если Анна не включит рассудок, продолжит придумывать то, чего нет, и не научится отделять зёрна от плевел.

Дарья

Даша — бунтарка и парней выбирает под стать себе. Влюбляться изначально не планирует, а в итоге втрескивается по уши и страдает, ведь кавалеру отношения не нужны вовсе. Фото © shutterstock

С древнеперсидского имя Дарья переводится как "победительница". Чтобы завоевать мир, нужно обладать нестандартным взглядом на происходящее вокруг, и у Даши он точно есть. Эта девушка не согласна жить в обществе с устоявшимися правилами, а тем более стереотипами. Она вообще считает, что ей и без милого рай в шалаше. Во всяком случае, скучная романтика её точно не прельщает. Потому по молодости Дарья выбирает плохих парней — бунтарей себе под стать. Часто такой опыт становится довольно травмирующим: Даша, не планировавшая влюбляться, втрескивается по уши, а кавалер не готов к серьёзными отношениям. Это очень ранит прекрасную особу.

Анастасия

Настя готова играть роль спасительницы, потому часто в кавалерах у неё ходят те мужчины, кто не готов к серьёзным отношениям. Фото © shutterstock

Обладательница имени Анастасия — девушка уступчивая и неуверенная в себе. Пытаясь измениться, она решает, что мужчин лучше брать измором, а не кокетством, в итоге отталкивает напором и неуёмной энергией. Ещё Настя обожает драйв, и с такой искательницей приключений явно не по пути всем тем парням, что любят вечерами почиллить на диване. Нередко эта дама берёт на себя роль мамочки, спасительницы — выбирает кавалеров, кто ещё не дорос до серьёзных отношений.

Вероника

Вероника обжигается снова и снова, потому что совершенно не разбирается в мужской психологии. Фото © shutterstock

Обладательница имени Вероника — девушка робкая, застенчивая, а ещё наивная. Ника совершенно не разбирается в психологии мужчин, потому легко принимает желание кавалера переспать за искреннюю любовь. Из-за чего потом ночами льёт слёзы, но вскоре обжигается вновь и вновь. Ещё Вероника грезит о принце из сказки, потому ей тяжело свыкнуться с мыслью, что реальная жизнь далека от красивых рассказов.

Алла

Алла сильна и независима, чем привлекает маменькиных сынков, мечтающих жить на всём готовом и ни за что не отвечать. Фото © shutterstock

Алла — мастерица на все руки, потому с детства это сильная и независимая особа. Зачем ей мужчина, если она всё может сама? Мощная энергетика, исходящая от Аллы, отталкивает представителей сильной половины человечества. Что примечательно, к носительнице имени тянет маменькиных сынков, которые готовы жить за чужой счёт и не хотят ничего решать самостоятельно. Алле, если хочет счастья в личной жизни, нужно научиться проявлять слабость, поскольку ведущая роль в паре всё же за мужчиной. Рядом с партнёром-тюфяком такая богиня будет страдать.

Василиса

У Василисы романтические отношения складываются трудно: девушка готова верить красивым словам и обещаниям, которые мужчины не подкрепляют действиями. Фото © shutterstock