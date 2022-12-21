5 лайфхаков, как девушке выглядеть дорого на Новый год, когда все деньги спустила на подарки

Украшения

В новогоднюю ночь откажитесь от массивных и тяжёлых украшений, так как они делают образ вульгарным и громоздким. Лучше выбрать тонкое ожерелье и лаконичные серьги. Фото © Freepik

Правильно подобранные украшения способны "вытянуть" даже скромный и бюджетный образ. Но здесь есть свои тонкости. Во-первых, нужно помнить, что больше не значит лучше. Не украшайте запястья охапкой браслетов и не надевайте на шею самое броское колье. Чтобы создать изысканный и стильный образ, подчеркните зону декольте тонким ожерельем, подобрав в тон лаконичные серьги. Во-вторых, скажите решительное "нет" массивным и тяжёлым украшениям. Они делают образ громоздким и вульгарным.

Аксессуары

Аксессуары могут выигрышно разбавить любой образ, превратив вас в королеву бала. Как и в случае с украшениями, с ними тоже важна умеренность. Например, для маленького чёрного платья идеальным решением станет небольшой клатч яркого цвета. Аналогичным образом подбирайте аксессуары под другие наряды. Для брючных костюмов можно выбрать мини-сумочку на небольшом ремешке, который надевают на запястье.

Желательно, чтобы аксессуар помещался в руке и смотрелся гармонично в общей картинке. Никаких плечевых сумок быть не должно: они опрощают и дешевят даже самый дорогой образ. Зато при выборе клатча можно проявлять фантазию, самые интересные решения — с тиснением, кристаллами или перфорацией Наз Маер Модельер

Монохром

Монохром на новогодних вечеринках мгновенно привлекает к себе внимание окружающих. Он создаёт эффектный и дорогой образ. Лучше всего в монохроме смотрятся такие цвета, как синий, розовый, зелёный или чёрный. В случае с чёрным нужно выбирать лёгкие и струящиеся ткани, поскольку тяжёлые материалы этого цвета делают образ мрачным. При создании монохромного лука ориентируйтесь на следующее цветовое правило: тёплый плюс тёплый, холодный плюс холодный. Кстати, под такой стиль допускается подбирать обувь другого цвета, чтобы слегка разбавить единый образ.

Эффектные цвета

Оттенки холодного металла всегда смотрятся элегантно и эффектно, так что о золотом забудьте — отдайте предпочтение серебру. Фото © Freepik

Если хотите выглядеть роскошно, забудьте о золотом цвете, а вот благородному серебру скажите однозначное "да". Оттенки холодного металла всегда выглядят элегантно и эффектно. Также вы можете выбрать другие цвета, которые сразу же сделают образ более дорогим и изысканным: королевский синий, глубокий зелёный, насыщенный бордовый. Не забывайте про классику: чёрный, белый и бежевый. Указанные цветовые решения мгновенно создают благородный и аристократический стиль.

Лодочки

Чтобы образ стал более дорогим и изысканным, купите лодочки на шпильках базового цвета. Такая обувь отлично впишется в лук, выгодно дополнив его. Остановитесь на замше или бархате — фактурах, которые выглядят наиболее богато. Удачными цветовыми решениями для лодочек станут бежевый, чёрный, бордовый.