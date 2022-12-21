10 признаков, которые выдают в вас неуверенного в себе человека, и это срочно нужно прорабатывать
Мы все хотим, чтобы нас уважали и считались с нашим мнением. Но этого не дождаться, если все вокруг понимают, что вы сами себя ни во что не ставите. Вот 10 пунктов, которые выдают низкую самооценку.
"Не могут воспринять даже конструктивную критику", — HiFiiii.
"Вечная потребность сравнивать себя с другими", — Pretty-Benefit-233
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"Такие типы вообще не в состоянии посмеяться над собой. Учитывая, что над другими они постоянно издеваются, выглядит жалко", — gulaggremlin.
"Они влезают в ситуацию, которая вообще не была связана с ними, выворачивают, что теперь она вся о них, и начинают играть жертву", — Professional-Exit754.
"Хвастовство и вечные попытки принизить заслуги других людей", — NocturnalBlizzard.
"Когда кто-то жёстко шутит над другом перед другими или просто оскорбляет — тут и к бабке не ходи", — SuvenPan.
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"Когда с кем-то случается что-то хорошее, неуверенные в себе всегда начинают негативить. Например — "О, ты возненавидишь свою новую работу!" или "Да уж, им бы совсем по-другому надо было поступить"... Да просто радуйся, что кто-то другой счастлив!" — dontletmeleave-murph.
"Они никогда не извиняются. Некоторые люди перевернут историю с ног на уши, переврут, а потом перескажут так убедительно, что сами поверят собственной чепухе. Но извиниться... Нет, это им не под силу", — SuvenPan.
"Неуверенные в себе высмеивают достижения других людей", — queenofthegrapess.
"Если вы листаете все эти комментарии и ищете те, что описывают вас, это явно повод задуматься", — meiscrazyboy.
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