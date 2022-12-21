10 признаков, которые выдают в вас неуверенного в себе человека, и это срочно нужно прорабатывать

"Не могут воспринять даже конструктивную критику", — HiFiiii.

"Вечная потребность сравнивать себя с другими", — Pretty-Benefit-233

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"Такие типы вообще не в состоянии посмеяться над собой. Учитывая, что над другими они постоянно издеваются, выглядит жалко", — gulaggremlin.

"Они влезают в ситуацию, которая вообще не была связана с ними, выворачивают, что теперь она вся о них, и начинают играть жертву", — Professional-Exit754.

"Хвастовство и вечные попытки принизить заслуги других людей", — NocturnalBlizzard.

"Когда кто-то жёстко шутит над другом перед другими или просто оскорбляет — тут и к бабке не ходи", — SuvenPan.

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"Когда с кем-то случается что-то хорошее, неуверенные в себе всегда начинают негативить. Например — "О, ты возненавидишь свою новую работу!" или "Да уж, им бы совсем по-другому надо было поступить"... Да просто радуйся, что кто-то другой счастлив!" — dontletmeleave-murph.

"Они никогда не извиняются. Некоторые люди перевернут историю с ног на уши, переврут, а потом перескажут так убедительно, что сами поверят собственной чепухе. Но извиниться... Нет, это им не под силу", — SuvenPan.

"Неуверенные в себе высмеивают достижения других людей", — queenofthegrapess.