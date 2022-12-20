10 диких фотографий, после которых у кого угодно разовьётся гидрофобия
Гидрофобия — боязнь воды. Как и другие фобии, обычно она безосновательна, но давайте будем честны. Есть в воде что-то такое, что вызывает абсолютно животный страх у каждого. Даже через фото...
"Берег острова Гранд-Тёрк в Саргассовом море", — NarcosdaMouraria.
Фото © Reddit / NarcosdaMouraria
"Каякинг с гигантами", — ilovenyc.
Фото © Reddit / ilovenyc
"Эти водоросли в воде", — appealing_orange.
Фото © Reddit / appealing_orange
"Подводный водопад", — bnasty1998.
Фото © Reddit / bnasty1998
"Победитель британского конкурса подводной фотографии 2022 года", — heresyourhardware.
Фото © Reddit / heresyourhardware
"Это только мне кажется или бассейны с чёрной плиткой — это какой-то ужас?" — Desperate_Squirrel20
Фото © Reddit / Desperate_Squirrel20
"Тихий океан", — TheCouncil0fRicks.
Фото © Reddit / TheCouncil0fRicks
"Когда твоя боязнь самолётов и воды встретились в одном месте", — philbilly86.
Фото © Reddit / philbilly86
"Око Саурона", — cuebas.
Фото © Reddit / cuebas
"Мне даже смотреть на эту фотографию страшно", — wmszeligaSfghr4567.
Фото © Reddit / wmszeligaSfghr4567
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Reddit / wmszeligaSfghr4567, NarcosdaMouraria