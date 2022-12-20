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20 декабря, 14:40

10 диких фотографий, после которых у кого угодно разовьётся гидрофобия

Гидрофобия — боязнь воды. Как и другие фобии, обычно она безосновательна, но давайте будем честны. Есть в воде что-то такое, что вызывает абсолютно животный страх у каждого. Даже через фото...

"Берег острова Гранд-Тёрк в Саргассовом море", — NarcosdaMouraria.

Фото © Reddit / NarcosdaMouraria

Фото © Reddit / NarcosdaMouraria

"Каякинг с гигантами", — ilovenyc.

Фото © Reddit / ilovenyc

Фото © Reddit / ilovenyc

"Эти водоросли в воде", — appealing_orange.

Фото © Reddit / appealing_orange

Фото © Reddit / appealing_orange

"Подводный водопад", — bnasty1998.

Фото © Reddit / bnasty1998

Фото © Reddit / bnasty1998

"Победитель британского конкурса подводной фотографии 2022 года", — heresyourhardware.

Фото © Reddit / heresyourhardware

Фото © Reddit / heresyourhardware

"Это только мне кажется или бассейны с чёрной плиткой — это какой-то ужас?" Desperate_Squirrel20

Фото © Reddit / Desperate_Squirrel20

Фото © Reddit / Desperate_Squirrel20

"Тихий океан", — TheCouncil0fRicks.

Фото © Reddit / TheCouncil0fRicks

Фото © Reddit / TheCouncil0fRicks

"Когда твоя боязнь самолётов и воды встретились в одном месте", — philbilly86.

Фото © Reddit / philbilly86

Фото © Reddit / philbilly86

"Око Саурона", — cuebas.

Фото © Reddit / cuebas

Фото © Reddit / cuebas

"Мне даже смотреть на эту фотографию страшно", — wmszeligaSfghr4567.

Фото © Reddit / wmszeligaSfghr4567

Фото © Reddit / wmszeligaSfghr4567

10 фото заброшенных мест, которые стали лишь красивее, когда оттуда ушли люди

10 фото заброшенных мест, которые стали лишь красивее, когда оттуда ушли люди

Обложка ©

Reddit / wmszeligaSfghr4567, NarcosdaMouraria

Сергей Трофимов

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