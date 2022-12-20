10 диких фотографий, после которых у кого угодно разовьётся гидрофобия

Гидрофобия — боязнь воды. Как и другие фобии, обычно она безосновательна, но давайте будем честны. Есть в воде что-то такое, что вызывает абсолютно животный страх у каждого. Даже через фото...