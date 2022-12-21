10 фото из российских подъездов, глядя на которые не захочется выходить из квартиры

Наши подъезды — это то ещё развлечение. Иногда, пока идёшь до своей квартиры, можно встретить такое, что потом сериалы смотреть бесполезно. Собрали 10 как раз таких случаев. С фотографиями!