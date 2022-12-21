10 фото из российских подъездов, глядя на которые не захочется выходить из квартиры
Наши подъезды — это то ещё развлечение. Иногда, пока идёшь до своей квартиры, можно встретить такое, что потом сериалы смотреть бесполезно. Собрали 10 как раз таких случаев. С фотографиями!
"Даже не знаю, как это прокомментировать", — kikoz13.
Фото © Pikabu / kikoz13
"Вы тоже подумали, что это "обезьянник"? :) А это просто владельцы квартир захватили часть территории подъезда", — finger45.
Фото © Pikabu / finger45
"Немного социопатии из подъезда", — awestgate.
Фото © Pikabu / awestgate
"В одном из омских подъездов", — fonty.
Фото © Pikabu / fonty
"И с тех пор соседа не видали", — Misnik.
Фото © Pikabu / Misnik
"Знающие люди говорят, что это был Магнето. Уши бы ему пооткручивать", — TotIliNeTot.
Фото © Pikabu / TotIliNeTot
"То самое место из твоих снов", — Artur.Badalov.
Фото © Pikabu / Artur.Badalov
"Объявление в подъезде", — AdeleBoo.
Фото © Pikabu / AdeleBoo
"Так много вопросов и так мало ответов..." — AntiRollton.
Фото © Pikabu / AntiRollton
"Прислал друг, наклеил тоже он", — vallera888.
Фото © Pikabu / vallera888
Pikabu / kikoz13, AntiRollton