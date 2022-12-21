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21 декабря, 14:00

10 фото из российских подъездов, глядя на которые не захочется выходить из квартиры

Наши подъезды — это то ещё развлечение. Иногда, пока идёшь до своей квартиры, можно встретить такое, что потом сериалы смотреть бесполезно. Собрали 10 как раз таких случаев. С фотографиями!

"Даже не знаю, как это прокомментировать", — kikoz13.

Фото © Pikabu / kikoz13

Фото © Pikabu / kikoz13

"Вы тоже подумали, что это "обезьянник"? :) А это просто владельцы квартир захватили часть территории подъезда", — finger45.

Фото © Pikabu / finger45

Фото © Pikabu / finger45

"Немного социопатии из подъезда⁠⁠", — awestgate.

Фото © Pikabu / awestgate

Фото © Pikabu / awestgate

"В одном из омских подъездов⁠⁠", — fonty.

Фото © Pikabu / fonty

Фото © Pikabu / fonty

"И с тех пор соседа не видали", — Misnik.

Фото © Pikabu / Misnik

Фото © Pikabu / Misnik

"Знающие люди говорят, что это был Магнето. Уши бы ему пооткручивать", — TotIliNeTot.

Фото © Pikabu / TotIliNeTot

Фото © Pikabu / TotIliNeTot

"То самое место из твоих снов⁠⁠", — Artur.Badalov.

Фото © Pikabu / Artur.Badalov

Фото © Pikabu / Artur.Badalov

"Объявление в подъезде⁠⁠", — AdeleBoo.

Фото © Pikabu / AdeleBoo

Фото © Pikabu / AdeleBoo

"Так много вопросов и так мало ответов...⁠⁠" AntiRollton.

Фото © Pikabu / AntiRollton

Фото © Pikabu / AntiRollton

"Прислал друг, наклеил тоже он", — vallera888.

Фото © Pikabu / vallera888

Фото © Pikabu / vallera888

10 таких странных и смешных объявлений, что невозможно поверить: они и правда висят на наших улицах

10 таких странных и смешных объявлений, что невозможно поверить: они и правда висят на наших улицах

Обложка ©

Pikabu / kikoz13, AntiRollton

Сергей Трофимов

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