5 золотых правил, как жить со свекровью в одной квартире, а не выживать

Как вести себя, если живёшь со свекровью, задаются вопросом девушки, кому "повезло" делить крышу с мамой мужа. Некоторые выходят на тропу скандалов и склок, пытаясь всячески дать понять, что двум хозяйкам не место в одном доме. Другие выясняют, как не сойти с ума от нравоучений свекрови. В плюсе оказываются лишь третьи, кто знает, как отстоять личные границы и жить душа в душу. Если хотите, чтобы в доме царила гармония, скорее читайте эти пять правил, как жить со свекровью в одной квартире. Ими с Лайфом поделилась психолог Екатерина Лукашкина.

1. Определите, кто в доме главная хозяйка

Если так получилось, что вы переехали в дом свекрови, придётся смириться с тем, что хозяйка № 1 — она. Вряд ли бы вам понравилась малознакомая женщина, диктующая правила в вашей квартире. Но это ни в коем случае не отменяет признание ваших личных границ свекровью.

2. Не становитесь "подружками" со свекровью

Со свекровью вы будете "подружками" до вашей ссоры с мужем: как только случится конфликт, она с большой долей вероятности переметнётся на сторону сына. Фото © Shutterstock

Быть "подружками" — всегда обманчивая иллюзия в отношениях с мамой мужа. Ведь как только вы поссоритесь с супругом, а это рано или поздно произойдёт, свекровь может встать на сторону сына. А вам, скорее всего, будет обидно, особенно если муж объективно неправ. Если свекровь вы уже наделили ролью "подружки", задумайтесь, зачем вам это, почему вы хотите с ней дружить.

Скорее всего, с её помощью вам хочется скомпенсировать внутреннее состояние одиночества и небезопасности. Постарайтесь обсудить это со своим психологом или доверенным лицом, поделитесь чувствами Екатерина Лукашкина Психолог

3. Обозначьте личные границы

Личные границы необходимо чётко ставить и озвучивать. Например, так: "Извините, Вера Павловна, но я прошу вас меня не критиковать. Я хочу, чтобы в нашем доме были мир и покой, и мне неприятно, что вы меня критикуете. Я бы не хотела копить на вас обиду, поэтому говорю вам как есть, прошу понять правильно".

4. Избегайте делёжки

Прекрасно, когда свекровь осознаёт и принимает новый статус семейной жизни сына, но бывает и по-другому. Если вы видите, что мама мужа не сдаёт позиции, без спроса приходит к вам в дом, десять раз в день звонит сыну "поболтать", поговорите с супругом и узнайте, насколько это его устраивает. Потому как в этом случае границу очерчивать должен он, а не вы. Придётся ли вам по душе ответ мужа и стоит ли его принимать, зависит от вас.

5. Относитесь к свекрови с уважением

Помните, что уважение — основа любых отношений, в том числе и между невесткой и свекровью. Фото © Shutterstock