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23 декабря, 13:39

Более 18 тысяч россиян получат подарки в рамках акции "С Новым годом, ветеран!"

"Единая Россия" и "Волонтёры Победы" запустили акцию "С Новым годом, ветеран!"

"Единая Россия" и "Волонтёры Победы" запустили традиционную акцию "С Новым годом, ветеран!". Об этом сообщила пресс-служба партии в телеграм-канале.

  • Волонтёры, переодетые в Снегурочку и Деда Мороза, поздравляют ветерана с наступающим Новым годом. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально
    Волонтёры, переодетые в Снегурочку и Деда Мороза, поздравляют ветерана с наступающим Новым годом. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально
  • Волонтёр, переодетая в Снегурочку, поздравляет ветерана с наступающим Новым годом. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально
    Волонтёр, переодетая в Снегурочку, поздравляет ветерана с наступающим Новым годом. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Волонтёры, переодетые в Снегурочку и Деда Мороза, поздравляют ветерана с наступающим Новым годом. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

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В рамках акции более 18 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны по всей России получат подарки в период с 23 декабря по 7 января. Их вручат и ветеранам, проживающим в новых регионах РФ, отметила председатель движения "Волонтёры Победы" зампред Комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко. Кроме того, поздравление получат также военные, вернувшиеся из зоны спецоперации на Украине и проходящие лечение в госпиталях.

"Для них будут организованы концерты. Тем самым мы хотим сказать нашим защитникам спасибо, показать, что мы ими гордимся и верим в нашу Победу", — сообщила Занко.

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Telegram / Единая Россия. Официально

Светлана Оперук

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