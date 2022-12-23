Более 18 тысяч россиян получат подарки в рамках акции "С Новым годом, ветеран!"

"Единая Россия" и "Волонтёры Победы" запустили традиционную акцию "С Новым годом, ветеран!". Об этом сообщила пресс-служба партии в телеграм-канале.





В рамках акции более 18 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны по всей России получат подарки в период с 23 декабря по 7 января. Их вручат и ветеранам, проживающим в новых регионах РФ, отметила председатель движения "Волонтёры Победы" зампред Комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко. Кроме того, поздравление получат также военные, вернувшиеся из зоны спецоперации на Украине и проходящие лечение в госпиталях.

"Для них будут организованы концерты. Тем самым мы хотим сказать нашим защитникам спасибо, показать, что мы ими гордимся и верим в нашу Победу", — сообщила Занко.